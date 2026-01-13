Buscan a un ganador de La Primitiva en un municipio próximo a Valencia de sólo 8.000 habitantes y con un faro único: casi millón y medio de euros

Casi un millón y medio de euros. Eso es lo que ha ganado un vecino de una pequeña localidad próxima a Valencia tras conseguir seis aciertos en La Primitiva. El o la afortunada dio en el clavo con los seis números en juego, auque falló el reintegro, lo que le habría generado un premio aún mayor. Ese dinero, sin embargo, queda como bote al no haber ningún otro ganador de categoría superior.

Los números agraciados fueron el 4, 7, 8, 22, 40 y 49, mientras que el reintegro fue para el número 2. El sorteo de La Primitiva era el correspondiente al sábado 10 de enero de 2026. El único acertante de máxima categoría fue el o la vecina de este pueblo valenciano, que selló su participación en un despacho de loterías ubicado en el número 1 de la plaza Castell en un pequeño municipio próximo a la ciudad de València y de apenas 8.000 habitantes, según información de Loterías y Apuestas del Estado.

Una localidad costera muy conocida

La localidad está situada en la comarca de Camp de Morvedre y es muy conocida por su extensa y magnífica playa. De hecho, cuenta con más de 1.200 metros de costa que destaca por su gran extensión de arena y por sus aguas límpidas y calmadas. La playa conserva aún su cordón dunar (una formación natural de arena acumulada y creada por la acción del viento y las olas), lo que le confiere una protección natural y le brinda un ecosistema único.

Además, el municipio cuenta con un curioso faro que actualmente alberga un observatorio. Se trata de un antiguo faro cuyos orígenes se hunden en el siglo XIX y que tiene la singularidad de ser el que más alejado está de la costa en toda la Comunitat Valenciana. Es un elemento extraordinario que se levanta a modo de enseña de esta población.

Se trata de una localidad tan conocida como Canet d'en Berenguer, un municipio situado a poco más de 30 kilómetros de la ciudad de València en el que son habituales las segundas residencias. De hecho, son muchos los vecinos de la capital del Túria y el área metropolitana que disponen de un apartamento en esta población, ya que su playa, también llamada Racó de la Mar, está considerada como una de las de mayor calidad de la provincia.

La extensa playa de Canet d'en Berenguer es uno de sus muchos atractivos. La localidad valenciana cuenta con un nuevo millonario gracias al sorteo de La Primitiva. / Levante-EMV

Su animado paseo marítimo es también uno de sus elementos señeros junto a su puerto deportivo, donde la oferta de deportes náuticos es notoria. En cualquier momento del año, pasear por Canet d'en Berenguer es una excente opción pero, en cuanto aprieta el calor, caminar al borde del mar en este municipio es un plan inmejorable. Eso y visitar su casco histórico, en el que aún se conservan muchas casas tradicionales valencianas, según destacan desde Turismo de la Generalitat Valenciana.

La población también cuenta con un museo etnológico, instalado precisamente en una casa agrícola y que ofrece una selección de piezas arqueológicas y otra de indumentaria tradicional, así como una sección para las herramientas de labranza y pesca.

Otro detalle que hace las delicias de todos los visitantes es la gran maqueta que Canet d'en Berenguer ha instalado en el municipio y que muestra cómo era la localidad a principios del siglo XIX.

Pues en un entorno tan idílico, pequeño y cautivador como éste, uno de sus vecinos se ha convertido de la noche a la mañana en millonario gracias a La Primitiva. Quién es el afortunado ganador de un premio de casi millón y medio de euros es algo de lo que, sin duda, se habla en los comercios y en los bares de todo Canet d'en Berenguer.