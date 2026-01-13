Nueva huelga médica en València en pleno colapso por la gripe
"Necesitamos compromisos verificables que garanticen una sanidad pública sostenible y condiciones laborales dignas", señalan desde la Apemyf, que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales
F.Arabí/ EFE
Los médicos de la Comunitat Valenciana han sido convocados a una huelga los días 14 y 15 de enero para reclamar un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común, así como mejoras laborales y retributivas.
La huelga ha sido convocada por Apemyf -que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales- para este miércoles y jueves en Madrid, Cataluña, Euskadi, Comunitat Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Atención Primaria de todo el país.
"Las promesas ya no bastan"
En la Comunitat Valenciana, el integrante de Apemyf es el Sindicato Médico Avanza, que en sus redes sociales afirma que se ha llega a esta situación "tras años de sobrecarga asistencial, jornadas excesivas, falta de conciliación y una ausencia de diálogo real. Las promesas ya no bastan".
"Necesitamos compromisos verificables que garanticen una sanidad pública sostenible y condiciones laborales dignas para quienes la sostienen cada día.Seguimos tendiendo la mano al diálogo, pero cuando un compromiso es público, también lo es su cumplimiento", añaden.
Las reivindicaciones
Entre sus reivindicaciones se encuentra un Estatuto Médico y Facultativo propio, límites reales de jornada, con descanso garantizado y retribución justa de guardias y actividad asistencial, computando las guardias como tiempo de trabajo para la jubilación.
También piden una clasificación profesional y un reconocimiento retributivo que reflejen formación, responsabilidad clínica y toma de decisiones, y medidas estructurales contra la sobrecarga y la precariedad, con plantillas suficientes y condiciones que permitan retener talento.
Colapso por la gripe
Las urgencias del Hospital Universitario La Fe de València están absolutamente colapsadas, entre otras razones por la incidencia del repunte de los casos de gripe y sus consecuencias en otro tipo de afecciones, sobre todo respiratorias, en personas mayores. El principal problema deriva de la falta de habitaciones disponibles, lo que provoca un tapón y genera caos en las urgencias, según han denunciado desde UGT Serveis Públics. Fuentes de la sección de Salud Pública de este sindicato han explicado que entre 30 y 35 pacientes están a la espera de que se les asigne una habitación. Mientras tanto, se encuentran en la sala de ingresos de urgencias y algunos han tenido que ser reubicados en uno de los pasillos centrales del hospital (hasta once pacientes) o colocar las camas en la sala de espera de Traumatología, donde han sido alojados cuatro enfermos
