Nueva huelga médica en València en pleno colapso por la gripe

Los médicos de la Comunitat Valenciana han sido convocados a una huelga los días 14 y 15 de enero para reclamar un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común, así como mejoras laborales y retributivas.

La huelga ha sido convocada por Apemyf -que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales- para este miércoles y jueves en Madrid, Cataluña, Euskadi, Comunitat Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Atención Primaria de todo el país.

"Las promesas ya no bastan"

En la Comunitat Valenciana, el integrante de Apemyf es el Sindicato Médico Avanza, que en sus redes sociales afirma que se ha llega a esta situación "tras años de sobrecarga asistencial, jornadas excesivas, falta de conciliación y una ausencia de diálogo real. Las promesas ya no bastan".

"Necesitamos compromisos verificables que garanticen una sanidad pública sostenible y condiciones laborales dignas para quienes la sostienen cada día.Seguimos tendiendo la mano al diálogo, pero cuando un compromiso es público, también lo es su cumplimiento", añaden.

Las reivindicaciones

Entre sus reivindicaciones se encuentra un Estatuto Médico y Facultativo propio, límites reales de jornada, con descanso garantizado y retribución justa de guardias y actividad asistencial, computando las guardias como tiempo de trabajo para la jubilación.

También piden una clasificación profesional y un reconocimiento retributivo que reflejen formación, responsabilidad clínica y toma de decisiones, y medidas estructurales contra la sobrecarga y la precariedad, con plantillas suficientes y condiciones que permitan retener talento.

Colapso por la gripe