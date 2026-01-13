Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ValenciaPérdida vecinos ValènciaCalendario laboral 2026Promoción Nou MestallaInterinos GeneralitatEstación fantasmaGotera pasadizo metroPuente festivo València
instagramlinkedin

Nombramiento

Olga Saeta, nueva directora comercial de Prensa Ibérica en València

Liderará el departamento en Levante-EMV, Superdeporte y Levante TV

Olga Saeta, nueva directora comercial de Prensa Ibérica en València

Olga Saeta, nueva directora comercial de Prensa Ibérica en València / F. Bustamante

Redacción Levante-EMV

Prensa Ibérica ha nombrado a Olga Saeta nueva directora comercial de sus empresas en València: Levante-EMV, Superdeporte y Levante TV. El nombramiento de Saeta se enmarca en la nueva estrategia de Prensa Ibérica para ampliar su liderazgo comercial en medios en la Comunitat Valenciana.

Licenciada en Filología Inglesa, se ha especializado en marketing, marketing digital y gestión comercial, con un posgrado en ESIC y un programa ejecutivo en Esade.

Con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, entró a formar parte del Grupo Prisa en 2007 y, desde 2016, ha ejercido como directora comercial regional del grupo en la Comunitat Valenciana. Durante esta etapa ha estado al frente de la gestión de los equipos comerciales, las relaciones institucionales y la división de negocio de Prisa en la región.

Ahora se incorpora a Prensa Ibérica para liderar el departamento comercial de Levante-EMV, Superdeporte y Levante TV, junto al director comercial de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Víctor San Bartolomé.

Prensa Ibérica ha llevado a cabo con éxito un ambicioso proceso de transformación digital gracias a su firme apuesta por los contenidos en Internet.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
  2. La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
  3. El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
  4. Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
  5. Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
  6. Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
  7. Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño
  8. Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo

20 anys de la Llei antitabac: els fumadors cauen a la mitat a la Comunitat Valenciana

20 anys de la Llei antitabac: els fumadors cauen a la mitat a la Comunitat Valenciana

Los sindicatos sanitarios reclaman que se cumplan las 35 horas semanales y exigen la dimisión de Marciano Gómez, el "peor conseller desde tiempos inmemoriales"

Los sindicatos sanitarios reclaman que se cumplan las 35 horas semanales y exigen la dimisión de Marciano Gómez, el "peor conseller desde tiempos inmemoriales"

Carles Padilla abre la carrera al rectorado de la UV con una "guerra a la paperasa" y apuesta por la "proximidad"

Carles Padilla abre la carrera al rectorado de la UV con una "guerra a la paperasa" y apuesta por la "proximidad"

Olga Saeta, nueva directora comercial de Prensa Ibérica en València

Olga Saeta, nueva directora comercial de Prensa Ibérica en València

Nueva huelga médica en València en pleno colapso por la gripe

Nueva huelga médica en València en pleno colapso por la gripe

Puente de cuatro días en Valencia aunque sólo podrá disfrutarlo una parte de la población

Puente de cuatro días en Valencia aunque sólo podrá disfrutarlo una parte de la población

Dudas ante las intenciones del PP y Vox con los refugios de la guerra en Alicante: “No se puede obviar que hubo bombardeos fascistas”

Una nueva sentencia del TSJ apuntala la indemnización de 330 millones que debe pagar Benidorm por Serra Gelada

Una nueva sentencia del TSJ apuntala la indemnización de 330 millones que debe pagar Benidorm por Serra Gelada
Tracking Pixel Contents