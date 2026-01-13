Olga Saeta, nueva directora comercial de Prensa Ibérica en València

Prensa Ibérica ha nombrado a Olga Saeta nueva directora comercial de sus empresas en València: Levante-EMV, Superdeporte y Levante TV. El nombramiento de Saeta se enmarca en la nueva estrategia de Prensa Ibérica para ampliar su liderazgo comercial en medios en la Comunitat Valenciana.

Licenciada en Filología Inglesa, se ha especializado en marketing, marketing digital y gestión comercial, con un posgrado en ESIC y un programa ejecutivo en Esade.

Con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, entró a formar parte del Grupo Prisa en 2007 y, desde 2016, ha ejercido como directora comercial regional del grupo en la Comunitat Valenciana. Durante esta etapa ha estado al frente de la gestión de los equipos comerciales, las relaciones institucionales y la división de negocio de Prisa en la región.

Ahora se incorpora a Prensa Ibérica para liderar el departamento comercial de Levante-EMV, Superdeporte y Levante TV, junto al director comercial de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Víctor San Bartolomé.

Prensa Ibérica ha llevado a cabo con éxito un ambicioso proceso de transformación digital gracias a su firme apuesta por los contenidos en Internet.