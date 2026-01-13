Pérez Llorca no apoyará el modelo de financiación de Sánchez al no incluir el fondo de nivelación y la condonación de la deuda

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha echado un jarro de agua fría a la reforma del modelo de financiación presentado por la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que este miércoles pasará por el Consejo de Política Fiscal y que supondría 3.670 millones de euros más para la Comunitat. Pérez Llorca ha asegurado este martes que no apoyará la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central porque "no es buena" para la Comunitat Valenciana y señala como principales carencias la inexistencia de un fondo de nivelación transitorio y que no incluye la condonación de la deuda causada por la infrafinanciación, que ha cifrado en 40.000 millones de euros. Llorca ha dado a entender que no es posible el consenso "sin que estos principios estén sobre la mesa" y, de momento, "no hay mención ni hay propuesta ninguna" y "nosotros no lo vamos a apoyar".

En declaraciones a los periodistas tras participar la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante y poco antes de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre el Ejecutivo y las autonomías, Pérez Llorca ha insistido en la idea de que el planteamiento del Gobierno busca "dividir otra vez más a los españoles" y "polarizar" mediante un sistema donde "hay comunidades perjudicadas y tras un trato de favor a otras".

Para el president valenciano, ese sistema no es bueno para la Comunitat "porque no tiene visos de aprobarse" y, ha proseguido, mientras se discute provocará que se siga sin el fondo de nivelación transitorio "que pedimos en la Comunidad Valenciana desde hace tiempo" ni tampoco condone la deuda autonómica derivada de la infrafinanciación, de los referidos 40.000 millones de euros. El jefe del Consell ha opinado que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez es "no querer arreglar el problema de la financiación en España" porque su propuesta "pretende dividirnos otra vez más a los españoles, polarizar".

'Hay comunidades perjudicadas y un trato de favor a otras'

Ha apostado por "un sistema de financiación que sea justo para todos los españoles" y no un mecanismo donde "hay comunidades perjudicadas y un trato de favor a otras".

Además, ha hecho hincapié en que "lo lógico sería que cuando se pretende negociar un plan de financiación se llamase a los presidentes autonómicos y no al secretario general o el presidente de un partido independentista", en referencia a Oriol Junqueras, de ERC.

"Por lo tanto, eso ya nace mal y es muy difícil apoyar ese sistema de financiación", ha argumentado antes de insistir en que la propuesta "de modo global no es buena y en el caso concreto a la Comunidad Valenciana tampoco: Primero porque no tiene visos de aprobarse y porque mientras se debata, si es que va a haber debate, vamos a seguir sin tener ese fondo de nivelación transitorio que pedimos desde hace tiempo".

Pérez Llorca ha puesto de manifiesto que en su etapa apela por el consenso y ha recordado que en la Comunitat lo ha habido "entre sindicatos, patronal y partidos políticos para exigir siempre un modelo de financiación bueno para la Comunidad" que, además del fondo de nivelación transitorio, incluyera la condonación de los 40.000 millones "de la deuda que tenemos a consecuencia de no estar bien financiados".