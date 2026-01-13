El PSPV presiona al Consell con la nueva financiación mientras Llorca mantiene su escepticismo

La propuesta lanzada el pasado viernes por la ministra María Jesús Montero para la reforma del sistema de financiación autonómica ha provocado un cierto cambio de papeles entre los principales actores políticos valencianos. Si en los últimos tiempos era el PPCV quien agitaba el cambio de modelo (caducado desde hace más de una década y que maltrata sistemáticamente a la C. Valenciana) y el PSPV quien rehuía ese debate para no confrontar con el Gobierno central, de su mismo signo, ahora son los socialistas quienes han vuelto a tomar esa bandera y aprietan al president Juanfran Pérez Llorca para que dé apoyo a la nueva fórmula, con la que la C. Valenciana ganaría casi 3.700 millones al año.

Pese a las reclamaciones de Diana Morant, el dirigente popular mantuvo este lunes su escepticismo sobre el plan de la ministra María Jesús Montero y, en línea con la posición de Génova y los territorios del PP, criticó la propuesta por haber sido negociada con ERC y sin contar con la formación consevadora. "Es ilógico que se busque un sistema justo para todos y se negocie con un señor que no quiere ser español", dijo en relación a Oriol Junqueras.

También afeó que no recoja el fondo de nivelación para igualar a la C. Valenciana con la media en ingresos hasta la aprobación del nuevo modelo. Llorca, de hecho, consideró "muy remotas" las opciones de que el nuevo sistema se apruebe en el Congreso, donde necesitaría los apoyos del PP o de Junts, y deslizó que se trata de una maniobra para "confrontar" a territorios y "polarizar" a la ciudadanía. Aun así, pidió esperar al cónclave entre Hacienda y las comunidades de este miércoles, en el que se espera que se aporten más detalles, antes de fijar una posición definitiva.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la Generalitat estará representada por el conseller José Antonio Rovira, quien este lunes en À Punt admitió que la propuesta del Gobierno "no pinta mal" pero, de nuevo en sintonía con el PP nacional, reclamó conocer la letra pequeña y criticó que se haya acordado con el independentismo catalán.

Morant ofrece "aclarar dudas" a Llorca

Ante esas dudas del Consell del PP, Morant anunció una ronda de contactos con los agentes sociales para "defender y explicar" el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de España, del que la dirigente socialista forma parte como ministra de Ciencia. Esas explicaciones podrían llegar hasta la sede del autogobierno con una reunión con el president Pérez Llorca, cuestión más bien tabú hace unos días, pero ante la que este lunes la líder del PSPV se ha ofrecido a que se lleve a cabo por si quiere "aclarar las dudas".

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en imagen de archivo. / Jorge Gil - Europa Press / Europa Press

"Si tiene algún tipo de duda, estoy aquí para aclararla", ha explicado la secretaria general de la federación valenciana, quien se ha mostrado "a disposición del president" matizando, no obstante, que no es ella la que le tiene que citar. El motivo, ha dicho la líder del PSPV, es que ha escuchado "ciertas afirmaciones" de Llorca para explicar su postura ante la propuesta del Gobierno "que no tienen nada que ver con la financiación", en referencia a la dependencia, el fondo de nivelación o la deuda , cuestiones que indica que son independientes.

En el fondo, consideran los socialistas valencianos, subyace la complicada posición del PP respecto a una reforma del sistema. El partido a nivel nacional se ha mostrado contrario, pero por los datos conocidos hasta la fecha beneficiarán a la Comunitat Valenciana, situando al PPCV en medio. "Están noqueados", ha indicado Morant que ha exigido al jefe del Consell que no se deje "doblegar por Feijóo" y hasta ha reclamado que los 13 diputados del PPCV en el Congreso apoyen la medida, lo que aseguraría que saliera adelante.

Compromís: deuda y nivelación

Al margen de PPCV y PSPV, desde Compromís Joan Baldoví celebró que "por fin hay un modelo sobre la mesa", algo que la coalición lleva reclamando más de 10 años, y valoró que el nuevo sistema "avanza respecto a lo que teníamos" y "mejora mucho las condiciones de los valencianos". "Si se pone más dinero encima del sistema, que es lo que siempre hemos reclamado para que pudiera haber un nuevo modelo", apuntó.

Además, reclamó que se aborde también el tema de la deuda y afeó al PP y a Pérez Llorca que hayan "renunciado" al mismo. También exigió, en caso de que no se apruebe el nuevo modelo, un fondo de nivelación transitorio hasta que finalmente haya un nuevo sistema de financiación.

Por último, Vox tildó de "parche" la propuesta de Montero, remarcando que los 21.000 millones adicionales que aportará el modelo a las comunidades "supone 21.000 millones menos en el cajón del Gobierno central", lo que "tiene como consecuencia directa o el recorte de hasto o una nueva subida de impuestos"