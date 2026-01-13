Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los sindicatos sanitarios reclaman ante la Conselleria que se cumplan las 35 horas semanales y ampliar plantillas

La protesta de todo el sector sanitario ante la conselleria se produce en plena congestión hospitalaria, con falta de camas para ingresos y colapso en las urgencias

Acusan al conseller Marciano Gómez de deteriorar la sanidad pública

Un momento de la concentración ante la Conselleria de Sanitat

Un momento de la concentración ante la Conselleria de Sanitat / F. Arabí

Francesc Arabí

Francesc Arabí

Que la jornada de 35 horas semanales contemplada en el Estatuto Marco del sector, el documento que regula las condiciones laborales de los sanitarios, se aplique en la Comunitat Valenciana. Es una de las principales reivindicaciones de los trabajadores del sistema público de salud y representantes sindicales que esta mañana están concentrados en las puertas de la Conselleria de Sanitat en València.

Los manifestantes denuncian que el conseller del ramo, Marciano Gómez, se ha desentendido de la aplicación de ese acuerdo y, además, está bloqueando la negociación con el sector. UGT, CC OO, Satse, Intersindical Salut y Simap, los sindicatos convocantes de la protesta, exigen un “cambio de rumbo” al conseller, al que acusan de propiciar, con su “falta de gestión”, el deterioro de la sanidad pública valenciana. “Colapso sanitario, listas de espera crecientes, desvío de pacientes a la sanidad privada…”. Es parte de la sintomatología de una sanidad pública aquejada de varias dolencias, algunas de ellas crónicas.

Decenas de trabajadores y representantes sindicales

Decenas de trabajadores y representantes sindicales / F. Arabí

La protesta de todo el sector sanitario ante la conselleria se produce en plena congestión hospitalaria, con falta de camas para ingresos y colapso en las urgencias, como ha venido contando este diario. La oleada de casos de gripe y las afecciones respiratorias derivadas, especialmente en la gente mayor, ha incrementado exponencialmente las visitas a urgencias, que no dan abasto.

Los médicos, por su parte, han convocado dos nuevas jornadas de huelga para este miercoles 14 de enero y jueves 15 en demanda de un estatuto marco propio para la profesión médica que incluya, entre otros extremos, la eliminación de las guardias ininterrumpidas de 24 horas.

