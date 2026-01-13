Circulación
Más de ocho kilómetros de retención en la Pista de Silla y dos coches averiados dificultan la circulación en Valencia
En la carretera V-31 hay circulación lenta por los desplazamientos al trabajo, colegios y universidades en dirección a la ciudad
Hay dos retrasos en Cercanías
P. López
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia en la mañana de este martes, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana. La congestión más importante se encuentra en la llamada Pista de Silla, en la carretera V-31, donde hay más de ocho kilómetros de circulación lenta por los desplazamientos al trabajo, colegios y universidades en dirección a València. No hay, de momento, ningún accidente. Concretamente, en el kilómetro 5.25 en Silla al kilómetro 13 en el Forn d'Alcedo.
Varios puntos de la A-7
Por otro lado, en a carretera CV-35 en el kilómetro 13.468 en San Antonio de Benagéber en dirección València también hay circulación lenta en el tráfico en Valencia por un coche averiado en el arcen. En la V-30 en dirección al Puerto de Valencia también se ha originado la habitual retención. Además, hay tráfico denso en la A-7, con alguna complicación en varios puntos de acceso a València.
Retrasos en Cercanías
Según informa Cercanías, un tren con salida prevista a las 07:45h de la estación de Xàtiva con destino Vlc Nord, circula por L'Énova con 18 minutos de retraso. Otro tren con salida prevista a las 07:53h de la estación de L'Alcúdia con destino Vlc Nord, circula por Algemesí con 18 minutos de retraso.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño
- Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo