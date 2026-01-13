Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Careo Pradas-CuencaEstación Mercat CentralXabi AlonsoPérdida vecinos ValènciaGotera pasadizo metroPuente festivo ValènciaCarnaval RussafaFotos 10K
instagramlinkedin

Circulación

Más de ocho kilómetros de retención en la Pista de Silla y dos coches averiados dificultan la circulación en Valencia

En la carretera V-31 hay circulación lenta por los desplazamientos al trabajo, colegios y universidades en dirección a la ciudad

Hay dos retrasos en Cercanías

Más de ocho kilómetros de retención en la Pista de Silla en la mañana de este martes.

Más de ocho kilómetros de retención en la Pista de Silla en la mañana de este martes. / DGT

P. López

València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia en la mañana de este martes, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana. La congestión más importante se encuentra en la llamada Pista de Silla, en la carretera V-31, donde hay más de ocho kilómetros de circulación lenta por los desplazamientos al trabajo, colegios y universidades en dirección a València. No hay, de momento, ningún accidente. Concretamente, en el kilómetro 5.25 en Silla al kilómetro 13 en el Forn d'Alcedo.

Varios puntos de la A-7

Por otro lado, en a carretera CV-35 en el kilómetro 13.468 en San Antonio de Benagéber en dirección València también hay circulación lenta en el tráfico en Valencia por un coche averiado en el arcen. En la V-30 en dirección al Puerto de Valencia también se ha originado la habitual retención. Además, hay tráfico denso en la A-7, con alguna complicación en varios puntos de acceso a València.

Retrasos en Cercanías

Según informa Cercanías, un tren con salida prevista a las 07:45h de la estación de Xàtiva con destino Vlc Nord, circula por L'Énova con 18 minutos de retraso. Otro tren con salida prevista a las 07:53h de la estación de L'Alcúdia con destino Vlc Nord, circula por Algemesí con 18 minutos de retraso.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
  2. La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
  3. El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
  4. Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
  5. Retrasos y cancelación de trenes en cuatro líneas de metro en el primer día tras las vacaciones
  6. Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
  7. Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño
  8. Sánchez pidió ayuda a Ábalos para asegurar el liderazgo de Morant en el PSPV: 'Sabes que te quiero como un amigo

25 años de telecomunicaciones en la Comunitat Valenciana

25 años de telecomunicaciones en la Comunitat Valenciana

Más de ocho kilómetros de retención en la Pista de Silla y dos coches averiados dificultan la circulación en Valencia

Más de ocho kilómetros de retención en la Pista de Silla y dos coches averiados dificultan la circulación en Valencia

La exconsellera Pradas pasa de proteger a Mazón a declarar que se "entrometió" en el debate sobre confinar el 29-O

20 años de la ley antitabaco: los fumadores caen a la mitad en la Comunitat Valenciana

20 años de la ley antitabaco: los fumadores caen a la mitad en la Comunitat Valenciana

“50.000 euros y no han reparado nada”: Más de 30 comunidades de vecinos de la dana, contra una empresa de reformas

“50.000 euros y no han reparado nada”: Más de 30 comunidades de vecinos de la dana, contra una empresa de reformas

El PSPV presiona al Consell con la nueva financiación mientras Llorca mantiene su escepticismo

El PSPV presiona al Consell con la nueva financiación mientras Llorca mantiene su escepticismo

Abono único de transportes: cómo comprarlo y dónde usarlo en València

Abono único de transportes: cómo comprarlo y dónde usarlo en València

El Consell se autoenmienda e inyecta 500.000 euros a la AVL para pagar gastos previos al recorte

El Consell se autoenmienda e inyecta 500.000 euros a la AVL para pagar gastos previos al recorte
Tracking Pixel Contents