Más de ocho kilómetros de retención en la Pista de Silla y dos coches averiados dificultan la circulación en Valencia

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia en la mañana de este martes, sobre todo, en el acceso a València en el área metropolitana. La congestión más importante se encuentra en la llamada Pista de Silla, en la carretera V-31, donde hay más de ocho kilómetros de circulación lenta por los desplazamientos al trabajo, colegios y universidades en dirección a València. No hay, de momento, ningún accidente. Concretamente, en el kilómetro 5.25 en Silla al kilómetro 13 en el Forn d'Alcedo.

Varios puntos de la A-7

Por otro lado, en a carretera CV-35 en el kilómetro 13.468 en San Antonio de Benagéber en dirección València también hay circulación lenta en el tráfico en Valencia por un coche averiado en el arcen. En la V-30 en dirección al Puerto de Valencia también se ha originado la habitual retención. Además, hay tráfico denso en la A-7, con alguna complicación en varios puntos de acceso a València.

Retrasos en Cercanías

Según informa Cercanías, un tren con salida prevista a las 07:45h de la estación de Xàtiva con destino Vlc Nord, circula por L'Énova con 18 minutos de retraso. Otro tren con salida prevista a las 07:53h de la estación de L'Alcúdia con destino Vlc Nord, circula por Algemesí con 18 minutos de retraso.

