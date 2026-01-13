UGT carga contra los recortes en la reserva para VPO en la ley valenciana del Suelo

El anteproyecto de la Ley del Suelo Valenciano imposibilitará el acceso a la vivienda para la mayoría de la ciudadanía. Así lo denuncia al menos UGT. El sindicato ha lanzado este martes un comunicado al hilo de la exposición pública del anteproyecto de la ley valenciana del Suelo que evita fijar porcentajes de reserva para vivienda protegida (establecidos entre un 10 y un 30% en la ley del Suelo) y además rebaja a la mitad, concretamente al 10% la reserva de suelo para vivienda pública dotacional, la mitad del porcentaje fijado en la Lotup, que la futura ley del suelo derogará. El gobierno de la Generalitat pretende eliminar la reserva de suelo para la vivienda protección oficial, advierte el sindicato, en relación también a la posibilidad de trasladar la reserva de vivienda protegida de unos a otros desarrollos urbanísticos.

También cuestiona que se relajen las exigencias en las tramitaciones ambientales de los proyectos en suelos urbanizables, que se podrán resolver con una declaración responsable. La Generalitat “pretende reducir la vigilancia sobre las tramitaciones ambientales con una simple declaración de responsabilidades copiando el modelo Ayuso”, aseguran UGT.

Escalada de precios

El sindicato recuerda la manifestación del pasado 20 de diciembre para reclamar el derecho a la vivienda, cuyo precio ha subido un 14,5% (por encima del 12,7% de media nacional), que llenó las calles de València. Una movilización que, además de pedir la prorroga del Escudo Social que protege a los más vulnerables de los desahucios, clamaron por los altos precios de la vivienda en la Comunitat valenciana. Critica UGT que la respuesta de la Generalitat para bajar los precios se reduzca a dos medidas, una, liberalizar más suelo, además de facilitar la tramitación sobre tramitaciones medioambientales, y otra, eliminar los porcentajes de suelo destinado a las VPO.

Con la primera medida el PP, y su socio de gobierno, “vuelven a cometer los errores del pasado del modelo de Aznar que solo provocó especulación inmobiliaria con una escalada de los precios de la vivienda”. La segunda medida, sería para UGT “la más grave” de todas las realizadas en materia de vivienda, ya que pretende eliminar el único elemento que permite a la ciudadanía acceder a una vivienda de precio asequible. Con este nuevo modelo serán muy pocas las promociones de VPO y, probablemente, después de la revisión de los módulos el valor de la vivienda de VPO será muy similar al de la renta libre.

UGT PV denuncia que, “con esta Ley del Suelo, el gobierno favorece a los fondos de inversión mientras pierde la ciudadanía en su conjunto, ya que los precios del alquiler se llevarán los salarios de la clase trabajadora”. Por ello reclama “mantener el porcentaje de la VPO”.

Como ha informado Levante-EMV, el Consell tramita una nueva ley de Suelo, recurrida parcialmente por el Gobierno, que supondrá un giro en el modelo urbanístico, un paso de página respecto a la malla normativa tejida primero por el gobierno de Alberto Fabra y después por el Botànic y que tendrá entre sus principales cambios una menor obligación en la reserva para vivienda protegida, la redefinición del papel de los planes generales municipales así como una simplificación en la catalogación del suelo considerado no urbanizable.