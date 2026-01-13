UGT denuncia años sin formación continua y un déficit grave en la preparación de los bomberos del Consorcio Provincial

UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia lleva años sin impartir la formación continua comprometida en el acuerdo de condiciones laborales y que la formación para los efectivos de nuevo ingreso (que acceden como funcionarios interinos o mandos temporales) está muy por debajo de lo que exige la normativa autonómica, circunstancias que suponen un "factor de riesgo importante" tanto para el personal como para la ciudadanía.

Un año después de la dana y después de varios episodios complejos de emergencia, el sindicato alerta de la precariedad en que se encuentra el departamento de formación que “no da abasto". La plantilla de bomberos y bomberas lleva años sin recibir las 48 horas anuales de formación pactadas tanto en el anterior acuerdo como en el último acuerdo en vigor. El sindicato ya denunció en 2024 ante la Inspección de Trabajo que no se estaba cumpliendo la programación formativa y que seguían pendientes cursos clave de 24 horas cada uno en asuntos tales como, conducción de emergencias, riesgo eléctrico, intervención ante tentativas de suicidio, uso de motosierras, rescates en inundaciones, incendios industriales o extinción de hidrocarburos, entre otros. Todos estos cursos están directamente relacionados con la protección y salvamento de la ciudadanía.

La falta de formación, denuncia UGT Serveis Públics, es especialmente alarmante en ámbitos como el buceo en humos ampliado y con fuego real, donde la práctica actual se limita a escenarios muy alejados de las condiciones de un garaje o de una industria, pese a que en los últimos años han fallecido bomberos en intervenciones similares en Alcorcón y Tarragona. El propio Consorcio sufrió en 2022 un accidente grave en un incendio industrial de Massamagrell. A raíz de este incidente, la Inspección de Trabajo requirió al Consorcio para que implantara formación específica y un procedimiento para incendios industriales. Un requerimiento que la propia Inspección considera todavía incumplido.

Déficits en la formación de nuevo ingreso

Por otro lado, la organización sindical recuerda que la normativa fija una formación mínima de 500 horas para la escala básica y de 300 horas para la escala de mando, repartidas en una fase teórico-práctica y otra de prácticas, pero el Consorcio solo ofrece 250 horas para la escala básica y 54 horas para mandos. Una denuncia presentada ante la Inspección Provincial de Trabajo señala que incluso hay cabos en mejora de empleo que solo han realizado un curso de 54 horas antes de asumir responsabilidades de mando, lo que el sindicato considera insuficiente para los riesgos que asumen las dotaciones.

La Inspección de Trabajo ya constató, en el expediente abierto tras el accidente de un bombero interino en Massamagrell, que el Consorcio no había impartido al personal interino una formación teórico-práctica "suficiente y adecuada" sobre los riesgos del puesto de bombero-conductor y sobre los procedimientos de intervención, lo que suponía una infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Este accidente no fue una fatalidad aislada, sino la consecuencia directa de un modelo de formación recortado" —sostiene Marc Boix, delegado de formación de UGT en el Consorcio —, que reprocha a la dirección de la entidad que dos años después el requerimiento siga sin cumplirse en su totalidad y que se continúe incorporando personal con los mismos déficits formativos”

El sindicato considera que "acumular trabajadores con mala formación en todas las escalas es un factor de riesgo importante" que se agrava cuando en un mismo turno coinciden un bombero interino con 250 horas de curso y un cabo o mando con apenas 54 horas de formación específica.

Cabe apuntar que la Inspección de trabajo realizó un nuevo requerimiento al Consorcio según el cual se debe establecer la formación mínima para el acceso a cualquier puesto de trabajo en base a la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo. Está formación mínima sigue sin establecerse a fecha de hoy. De hecho, y tras meses eludiendo ese requerimiento, la Diputación acaba de convocar la comisión de empleo para el próximo 23 de enero.

Riesgos concretos sin cobertura formativa

En las solicitudes sobre la formación mínima registradas, UGT detalla que en áreas críticas como rescates en riadas e inundaciones los bomberos de nuevo ingreso apenas se reciben unas pocas horas, pese a existir cursos específicos del Ivaspe de 24 horas en rescate en ríos y formación diferenciada para rescate en playas, cuyas condiciones de corrientes y oleaje son totalmente distintas.

También se denuncia la ausencia o insuficiencia de formación en riesgo eléctrico, conducción de vehículos en emergencias, rescate acuático desde embarcación, rescates en ascensores, gestión de gases combustibles o rescate de animales, servicios frecuentes en los que ya se han registrado incidentes graves en distintos cuerpos de bomberos del Estado.

Para el sindicato, esta carencia formativa se da además en un contexto de incremento de episodios meteorológicos extremos como la dana, incendios industriales complejos y nuevas tecnologías que añaden riesgos eléctricos y químicos, lo que hace "inaplazable" un plan integral de formación.

Por ello, UGT reclama dimensionar de forma urgente el departamento de formación para poder atender, a la vez, la formación de nuevo ingreso y la formación mínima y continua de toda la plantilla. Así, exige un calendario estable de cursos obligatorios vinculado a la evaluación de riesgos y revisado en la comisión de formación y el comité de seguridad y salud.