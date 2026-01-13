El videoanálisis de Isabel Olmos: "Huelgas y paros en una primavera caliente en la sanidad valenciana"

La sanidad valenciana está que arde. En una entrevista reciente en Levante-EMV tras ser reelegida, la presidenta del colegio de médicos de València, Mercedes Hurtado, anticipaba una primavera caliente en la sanidad pública valenciana avanzando una huelga de médicos prevista para febrero. Una huelga que parece no será la primera. En este videoanálisis, la subdirectora Isabel Olmos, analiza el colapso actual en la sanidad, agravada por el brote de gripe tras la Navidad.

"La sanidad, sin duda, será uno de los grandes temas este 2026. El aumento de la población, la carencia de personal, el deterioro de algunos centros reclaman una atención prioritaria. De esto depende que la llama de ahora se convierta o no en un incendio", afima Olmos.

De hecho, para este miércoles y jueves una asociación que aglutina 16 sindicados médicos ha convocado ya una huelga con el objetivo de reclamar un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común, así como mejoras laborales y retributivas. "Todo esto, además, en un contexto donde las urgencias hospitalarias están sobresaturadas por la avalancha de enfermos de gripe y la carencia de espacio para darlos cabida", insiste Olmos.