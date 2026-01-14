Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado lo que vienen diciendo los meteorólogos desde hace días: la formación de una borrasca fría provocará una ciclogénesis mediterránea que acarreará un temporal de nieve, lluvias y mala mar que afectará a la Comunitat Valenciana en próximas jornadas.

Las precipitaciones serán "generosas" y las nevadas pueden llegar incluso al "medio metro de nieve" en el interior del territorio y zonas adyacentes como Teruel, tal y como señala Juan José Villena, redactor jefe del portal de predicción Meteored.

La Aemet, por su parte, pronostica varias jornadas consecutivas de lluvias y temperaturas más bajas que las actuales por un temporal que, de momento, no ha generado ningún aviso meteorológico, aunque los especialistas están convencidos de que se activarán en días venideros.

Invasión de aire polar

El causante de esta adversa situación meteorológica es un gran embolsamiento de aire muy frío, procedente de latitudes árticas, que se situará sobre la Península Ibérica y dejará precipitaciones, nieve y un ambiente típicamente invernal en media España, incluida la Comunitat Valenciana.

Las lluvias serán extensas y prolongadas en Valencia. Se distribuirán en dos episodios diferenciados aunque consecutivos en el tiempo: el primero consistirá en la llegada de pequeñas borrascas que descargarán chubascos dispersos desde la noche del jueves hasta el domingo, y el segundo en una ciclogénesis mediterránea que arrastrará precipitaciones más intensas, nieve y mala mar desde el lunes y hasta probablemente el miércoles de la semana próxima, según explica Villena.

La Aemet anuncia precipitaciones en forma de nieve para los próximos días en muchos puntos de Valencia. / Agustí Perales Iborra

Dado que aún quedan muchos días para este segundo episodio, la incertidumbre es elevada. No obstante, la situación final de la borrasca fría de principios de semana será fundamental para que afecte más a unas zonas que otras. En caso de ubicarse en torno a Baleares, como indican varios modelos de predicción meteorológica, "entraría el viento del este y noreste" (cargado de humedad) hacia la Comunitat Valenciana, lo que dejaría a Valencia en una de las áreas más expuestas a la lluvia, agrega el meteorólogo.

Sea como sea, el pronóstico habla de precipitaciones generalizadas para esos días y nieve en cotas relativamente bajas, "entre 800 y 900 metros y, sobre todo, en el Sistema Ibérico", apostilla el redactor jefe de Meteored. Pese a que también se anuncia viento para esas jornadas, las rachas no serán excesivamente fuertes. En líneas generales, lo que se espera de lunes a miércoles de la semana que viene son lluvias muy extensas, nieve en el interior y temporal marítimo en el litoral.

El tiempo en Valencia en próximos días

La Agencia Estatal de Meteorología, por su parte, prevé al menos cinco días dominados por las nubes en Valencia a partir de mañana jueves por la noche, aunque la amenaza de lluvia comenzaría realmente en la madrugada del viernes 16 de enero.

Esa jornada amanecerá con "cielos nubosos" y habrá "probabilidad de precipitaciones débiles" que será "más baja en el litoral". El frío comenzará a hacerse notar en las máximas, aunque el auténtico desplome de temperaturas se registrará el fin de semana, con valores que en la capital del Túria ni siquiera llegarán a los 15 ºC en las horas centrales del día. Las mínimas no experimentarán grandes cambios.

El tiempo en València ciudad en los próximos días será lluvioso y frío, según la previsión de la Aemet. / Aemet

A lo largo del sábado 17 de enero se irán generalizando las precipitaciones en la Comunitat Valenciana, según indica la Aemet, que advierte que serán en forma de "nieve por encima de los 1.200 o 1.400 metros".

El domingo 18, cuando se prevé que finalice el primer episodio de lluvias, amanecerá nuboso o incluso cubierto pero se empezarán a abrir claros y subirá la cota de nieve. Aún así, persistirá la amenaza de lluvia, riesgo que irá volatilizándose conforme avancen las horas.

Al día siguiente, lunes 19 de enero, la previsión es que los chubascos continúen en la provincia de Valencia debido a la ciclogénesis mediterránea (empezará el segundo episodio de lluvias) y que se prolonguen al menos hasta el miércoles.