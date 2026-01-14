Angustia en la sala de espera: "Soy un caso urgente y llevo cuatro horas esperando"

Tras cuatro horas esperando en el hospital a que le pusieran el tratamiento decidió irse a casa. «Al final me iban a poner lo que me pongo yo vía oral en mi casa. Así que me fui. La doctora, que quería enviarme una ambulancia a recogerme por lo que veía en la analítica, me llamó pidiendo disculpas, me dijo lo que tenía que tomar y me reconoció que están desbordados. Es más, aunque soy un caso urgente, no se pudo hacer y ahí me quedé, esperando y viendo una sala de espera llena de gente sufriendo. Ahora estoy esperando que me llamen. Están desbordados». Así describe un paciente su periplo y angustia para ser atendido en uno de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, ante una enfermedad grave. Los sindicatos advierten que la situación es crítica en todos los departamentos sanitarios valencianos, ante una segunda ola de gripe que ha saturado una estructura que carece de personal sanitario suficiente.

Desde los sindicatos aseguran que los primeros días del 2026, en general y el lunes y martes en particular, la media de espera en Urgencias ha sido de 4 horas, con pacientes que se contaban por decenas esperando cama en planta para el ingreso hospitalario. Según Comisiones Obreras, el hospital de Orihuela y el de La Ribera han liderado el ranking de pacientes en Urgencias esperando cama en planta, con 53 y 50 personas, respectivamente.

El triple de enfermos

El Hospital General de València sumaba ayer 35 personas pendientes de ingreso, tras varios días con una media que oscilaba entre las 38 y las 42 personas esperando en Urgencias una cama en planta. En el hospital Arnau de Vilanova, a pesar de abrir dos circuitos en urgencias, había 22 pacientes a la espera de ingreso y una media de más de 4 horas para ser atendido. «A esta situación se suma la falta de espacio en planta para instalar a pacientes», explican desde la Csif, tras recalcar que la sala de Observación ha llegado a atender a «casi el triple de pacientes de su capacidad» (ya que tiene camas y monitores para 10 personas y ha llegado a 32), añaden las mismas fuentes.

En las salas de Urgencias de los hospitales la situación es tensa. «Llevamos horas esperando. Esto es una vergüenza, hablamos de sanidad pública. Nadie va al hospital por gusto, y lo que no se entiende es tener que esperar horas para ser atendido y más horas para ser ingresado. Hablamos de gente mayor». Esa es la queja generalizada de quienes esperan a que atiendan a sus familiares.

Los sindicatos, por su parte, afirman que las urgencias se encuentran «dobladas», la hospitalización interna está colapsada y la falta de camas obliga a derivar pacientes a otras plantas, como traumatología, que acaban asumiendo ingresos que no les corresponden.