El bulo de nuevas ayudas por la dana que circula por las redes

Si usted forma parte de una asociación y ha recibido una nueva convocatoria de ayudas por la dana o si usted es unas de las miles de personas afectadas del 29-O y ha leído acerca de una nueva convocatoria decretada por la Generalitat Valenciana, sepa que podría tratarse de un bulo. La Generalitat desmintió ayer miércoles en sus redes sociales la difusión de una convocatoria extraordinaria de ayudas económicas destinadas a paliar los daños ocasionados por la dana; también lo compartieron varias Consellerias por la misma vía. La publicación original asegura que se trata de un documento "totalmente falso" y pidió a la ciudadanía no compartir datos personales en esta convocatoria falsa, la cual adjunta un número de watsap al que consultar, ni tampoco dar difusión a esta convocatoria bajo ningún concepto.

El documento lleva por título 'Comunicat oficial per als ciutadanas afectats per la dana' y, pese a que lleva la cabecera de los documentos usados por la administración autonómica y un sello en su parte inferior, es totalmente falso. Se trata de un escrito que informa sobre una falsa solicitud de entre 10.000 y 100.000 euros para fines como la reparación de daños de la vivienda de uso habitual o los vehículos siniestrados; pero que, además, plantea una línea de ayudas -falsa, como ya se ha especificado- a la que, supuestamente, se pueden acoger las comunidades de propietarios, los locales comerciales e, incluso, las empresas de la zona cero.

Nunca por Wasap

Uno de los principales indicios que alertan de la falsedad de la convocatoria es que la solicitud es "exclusivamente" por Wasap e, incluso, se ofrece un número de teléfono. Al respecto, la Generalitat aclara que esta vía "nunca" se usa para "tramitar ningún tipo de ayuda" y que tampoco es la Abogacía de la Generalitat, como figura en este documento falso, el órgano competente para estos asuntos.

Según el comunicado publicado por la Generalitat, se ha iniciado una investigación para conocer la procedencia de este documento y que, en el futuro, se ejercerán las medidas judiciales oportunas.

Coche estampado contra una palmera, y al lado, otro árbol arranado en el suelo, tras la dana en Paiporta. / Miguel Angel Montesinos

¿Cuáles son las convocatorias oficiales?

Para conocer las convocatorias de ayudas por la dana en vigor, la Generalitat recuerda que la información se publica, en primer lugar, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), con "transparencia y publicidad"; y que, después, los detalles de cada convocatoria se dan en las páginas web oficiales. Asimismo, se apunta a que las ayudas concretas para la reconstrucción tras la dana se recogen en un portal específico. Es donde, ante cualquier duda, puede acudir la ciudadanía para informarse con rigor.