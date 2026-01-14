Compromís pide el cambio de nombre del auditorio Julio Iglesias de Benidorm tras las denuncias de acoso sexual

Compromís ha reclamado una "revisión de los reconocimientos públicos" otorgados a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresiones sexuales continuadas a extrabajadoras de sus viviendas. Desde la coalición señalan que estos hechos, sumados al debate social generado en los últimos meses, "obligan a las instituciones a reflexionar sobre la idoneidad de mantener honores y denominaciones públicas vinculadas a determinadas figuras", también en la Comunitat Valenciana.

El portavoz de Compromís per Benidorm, Pere Beneito, ha defendido que los espacios culturales de titularidad pública “no pueden permanecer ajenos a debates sociales tan relevantes como el respeto, la igualdad y la lucha contra las violencias machistas”. Beneito ha subrayado que revisar estos reconocimientos “no supone juzgar una trayectoria artística en su conjunto”, sino asumir que las instituciones "deben actuar con responsabilidad y coherencia con los valores democráticos actuales".

Desde Compromís defienden que los homenajes públicos "no son neutros" y que mantenerlos tras informaciones como las conocidas ahora, relativas a 2021, implica "un posicionamiento institucional". Por ello, han solicitado la apertura de un proceso participativo para que la ciudadanía de Benidorm y el sector cultural de la ciudad puedan proponer un nuevo nombre para el auditorio de esta localidad.

Benidorm pide esperar a la Justicia

Por ahora, fuentes del consistorio que pilota Toni Pérez, también líder del PPCV de Alicante y presidente de la corporación provincial, enfrían esta posibilidad. Según el entorno de Pérez, "se está a la espera de ver cómo se desarrolla" el proceso judicial recién abierto en la Audiencia Nacional. El propio alcalde ha recordado también este miércoles la existencia de la presunción de inocencia y que el reconocimiento que tiene el artista en Benidorm es por su victoria en el Festival Internacional de la Canción de la localidad en 1968.

Un posicionamiento que coincide con el del principal grupo de la oposición, el PSOE, que considera también prematura una medida así y pide aguardar a que avancen las pesquisas, aunque los socialistas han mostrado su respaldo a las víctimas y de confirmarse las denuncias, afirma que tendría que cambiarse.

Reconocimientos estatales

Por su parte, la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha pedido al Gobierno que retire la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida en 1988 por el Ministerio de Cultura. Micó ha insistido en que las distinciones públicas “no son inmutables” y ha reclamado al Ejecutivo que actúe con coherencia y sensibilidad social, especialmente en un contexto en el que las instituciones están llamadas a ser ejemplares en la lucha contra el acoso y las violencias sexuales.

Micó ha criticado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defender a Julio Iglesias tras conocerse los casos de acoso sexual: “La violencia machista puede aparecer en cualquier contexto, lo que diferencia a la derecha y a la izquierda es la reacción posterior. Mientras nosotros pedimos revisión, respeto y responsabilidad, ellos siempre optan por el aplauso, la alabanza y la glorificación de los acosadores. Ayuso está haciendo con Julio Iglesias lo mismo que con Placido Dómingo”.