La Comunitat Valenciana registra por primera vez desde 2020 un descenso del 1,5 % en el número de pacientes con depresión

La Conselleria de Sanidad ha destacado que el año 2025 ha sido el primero, desde la pandemia por Covid, en el que ha descendido el número de personas que precisaron tratamiento por depresión, en las Unidades de Salud Mental del sistema sanitario valenciano. En total, se atendió a 52.210 personas, lo que supone un descenso del 1,5 % respecto a 2024. Este dato cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, desde el año 2020, coincidiendo con la pandemia, el número de personas atendidas por depresión había aumentado de forma continuada, con un crecimiento medio interanual del 6,2 %.

Del total de personas atendidas en 2025, el 68 % fueron mujeres y el 32 % hombres. Tal y como ha señalado el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, se trata de “una proporción que se mantiene estable a lo largo de los años y que es la habitual en los países de nuestro entorno, lo que confirma que los datos de la Comunitat Valenciana se sitúan dentro de los patrones epidemiológicos internacionales”. Por provincias, la tasa de personas que han necesitado tratamiento por un trastorno depresivo se mantiene muy similar, con un 1,2 % de la población en Castellón, el 1,0 % en Valencia y 0,9 % en Alicante.

Además, Bartolomé Pérez ha afirmado que “un factor clave en el análisis de los datos ha sido el impacto de la dana que afectó gravemente a la provincia de Valencia en octubre de 2024. Mientras que en la comarca de l’Horta Sud, la más castigada por esta catástrofe, el número de personas atendidas por depresión aumentó un 4,1 % respecto al año anterior, en el resto de la Comunitat Valenciana se registró un descenso del 2,5 %. Aun así, el incremento en l’Horta Sud queda muy lejos del 94 % registrado en 2024 respecto al año anterior, como consecuencia directa e inmediata de la dana. Este cambio orienta hacia una tendencia a la normalización de la afectación a la salud mental en las zonas más afectadas”.

En este sentido, el director general de Salud Mental y Adicciones ha subrayado que “este descenso marca un punto de inflexión y demuestra que las actuales políticas públicas en salud mental están dando resultados”. Igualmente, ha añadido que “la positiva evolución tras el efecto devastador de la dana demuestra la capacidad de respuesta del sistema sanitario público valenciano, que ha sido capaz de contener el impacto de una situación extraordinariamente adversa. Incluso en los territorios más afectados, el aumento ha sido muy inferior al registrado en los momentos más críticos”.

Descenso de urgencias hospitalarias por autolesiones

Junto a estos datos, la Conselleria de Sanidad ha destacado la mejora continuada de los indicadores relacionados con las conductas más graves asociadas a la depresión. Por segundo año consecutivo ha descendido el número de urgencias hospitalarias por autolesiones, una evolución que va en línea con la reducción de la tasa de suicidios registrada en la Comunitat Valenciana. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de suicidios ha descendido un 11,8 % en el último año, una reducción superior a la media nacional y la mejor evolución interanual registrada desde el año 2002.

En este contexto, el director general ha remarcado que “tras años de incrementos sostenidos, con picos especialmente preocupantes, los datos actuales confirman un cambio de tendencia que consolida a la Comunitat Valenciana como una de las autonomías con mejor evolución en la reducción de la tasa de suicidios”. De hecho, entre las comunidades autónomas más pobladas, solo Madrid y Cataluña presentan descensos superiores en el último año.

Pérez Gálvez ha hecho hincapié también en el papel cada vez más decisivo de la Atención Primaria en la mejora de estos resultados: “la mayor capacidad resolutiva de la Atención Primaria permite detectar y abordar de forma precoz muchos casos de depresión leve o moderada, evitando que tengan que ser derivados a los servicios especializados de Salud Mental”.

Por último, el director general ha trasladado que la mejora de los resultados “está estrechamente vinculada, además, al refuerzo sin precedentes de los recursos de salud mental impulsado por la Conselleria de Sanidad”. En este sentido cabe destacar que, desde septiembre de 2024, se han creado más de 640 nuevos puestos de trabajo en este ámbito, lo que supone un incremento cercano al 60 % de la plantilla previamente existente. Entre ellos, 100 nuevos puestos de Psiquiatría y 182 de Psicología, que han permitido reducir tiempos de espera, intensificar el seguimiento de los pacientes y mejorar la continuidad asistencial.