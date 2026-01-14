El Consell endurece sus críticas a la nueva financiación tras la reunión con Montero: "La gran beneficiada es Cataluña"

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno ha pasado de "no pintar mal" para la Generalitat a ser "muy negativo" en apenas 48 horas. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que este lunes admitía que el incremento de 3.669 millones al año que calcula el Ejecutivo para la C. Valenciana podía ser positivo aunque pedía más datos al ministerio, ha virado hoy hacia la posición más dura que defiende la dirección nacional del PP y tras el cónclave con María Jesús Montero ha cargado con dureza contra el nuevo sistema planteado por Moncloa por estar, según Rovira, diseñado para favorecer a Cataluña.

"Es un chantaje de Montero, que que se marcha a Andalucía (como candidata del PSOE a la Junta) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña", ha señalado Rovira a la finalización del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que los territorios del PP confiaban en recibir más información del Ejecutivo pero, según denuncia el conseller, no ha sido así.

"Nos vamos con los mismos datos que vinimos"

"Montero ha venido a hacerse la foto, porque no ha aportado ningún dato nuevo. Dice que están empezando a elaborar el proyecto de ley", ha dicho antes de lamentar que la delegación valenciana sale del cónclave "con los mismos datos" con los que llegaron.

Además de en esa ausencia de más información sobre el nuevo sistema, el titular de Hacienda del Consell ha centrado sus críticas en que el Gobierno lo haya negociado primero con Cataluña y no en un foro multilateral como el CPFF, de donde "debería haber salido" la propuesta según Rovira.

Afea no haber negociado con el PP

Según el conseller, Montero "ha mentido" al señalar que "es el PP quien no quiere colaborar" y ha lamentado que el ministerio no haya convocado a los territorios, casi todos gobernados por los populares, a este órgano, donde podría "haberse discutido en comisiones de trabajo" previas.

Además, Rovira ha asegurado que durante su intervención en la reunión ha planteado a Montero la "deuda elevada por la infrafinanciación" que acumula la C. Valenciana (los expertos vinculan el 80 % de los 60.000 millones de pasivo a ese maltrato histórico de los últimos modelos de financiación) así como la "necesidad" de articular un fondo de nivelación transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo sistema, pero ha lamentado no haber recibido una "contestación clara" de la ministra, que según Rovira solo ha "reconocido que la situación es mala".