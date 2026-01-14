Emergencias entrega nuevos vídeos de la llegada de Carlos Mazón y Salomé Pradas al Cecopi el 29-O

La causa de la dana aún incorpora nuevas imágenes del Centro de Coordinación de Emergencias casi quince meses después de las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024. La Conselleria de Emergencias remitió el pasado viernes al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja la "copia íntegra de las grabaciones de las cámaras situadas en los pasillos del edificio Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado, el cerebro de la emergencia) en que se pueda adverar las entradas y salidas de la sala en que se celebró la sesión del Cecopi, bien por su puerta delantera como por su puerta trasera, desde las 15 horas en que se convocó el Cecopi hasta las 23.59 horas del día 29/10/2024", reclamaba la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra en un auto dictado el pasado 10 de diciembre.

Una incorporación a la causa de las imágenes que la magistrada justificaba porque "en el proceso de toma de decisiones en relación con la emergencia cobra especial importancia la determinación, tanto de las personas que acudieron al Centro de Coordinación de Emergencias, como las que integraron el Cecopi. En este último aspecto la conformación del mismo, no se produjo de manera conjunta, sino que se fueron uniendo progresivamente diversos participantes a lo largo de la tarde y noche del día 29 de octubre de 2024. Es por ello que la unión de dichas grabaciones a la causa resulta pertinente". Unas imágenes que se conservaron debido a la pericia de un funcionario que consideró que relevante mantenerlas (debían haberse borrado a los treinta días) por las dimensiones de la catástrofe. En el Palau de la Generalitat las imágenes se borraron a los quince días, según marca la ley.

La magistrada justificó el acceso a estas imágenes porque "la investigación de los 230 fallecimientos y de los lesionados justifica plenamente dicha prueba, máxime si atendemos a que las personas que se encontraban en dicho lugar eran conocedoras de la posibilidad de ser grabadas en el propio interior de las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias, se trata de un edificio público, quienes puedan aparecer serán autoridades y funcionarios en el desempeño profesional y no se invade su intimidad".

Las nuevas imágenes de la entrada reconfirman que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón llegó a las 20.28 horas. Una información que tardó cuatro meses en conocerse, como todos los detalles relacionados con la sobremesa del 29-O del exjefe del Consell que se han ido obteniendo a cuentagotas y con sacacorchos. Una ausencia de información que aumentó las especulaciones. La Generalitat no facilitó hasta el 27 de febrero de 2025 la imagen de la llegada de Carlos Mazón al centro de Emergencias de l'Eliana el día de la dana. Primero se facilitó sólo una fotografía en la que se observaba, como aseguró el gobierno valenciano en su respuesta a la jueza , que el president accedió a las instalaciones a las 20.28 horas , 17 minutos después de enviar el Es Alert.

Las nuevas imágenes confirman la llegada de Carlos Mazón junto a dos de sus asesores, su jefa de prensa Maite Gómez y el consultor político Josep Lanuza, junto a los dos escoltas. Y que nada más incorporarse al Cecopi, Mazón toma las riendas de la reunión que coordinaba la emergencia, según detalló por primera vez la exconsellera Salomé Pradas en el careo del pasado lunes con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. Un detalle que ya habían ratificado otros funcionarios que han declarado como testigos en la causa de la dana. Pradas confirmó, según fuentes conocedoras de su declaración que, a partir de la llegada del entonces presidente "todo se centraliza en Mazón que asumió mi rol y se pone al frente de director institucional de la emergencia".

En el caso de Salomé Pradas, se observa la llegada al Cecopi a las 16.57 horas, apenas tres minutos antes del inicio del Cecopi, convocado a las 17 horas. En la imagen se observa a la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, junto a su jefa de gabinete Silvia Soria, su asesor de asuntos generales Marco Presa y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. En el resto de vídeos se observa a otros participantes en el Cecopi del 29 de octubre pasear por los pasillos mientras habla por teléfono como el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles o el diputado de Bomberos Avelino Mascarell y el jefe de prensa del presidente de la Diputación de València, Vicent Tafaner. También a los periodistas de À Punt que realizaron las conexiones en directo desde el Centro de Coordinación de Emergencias.