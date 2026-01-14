La Fundación Premios Rei Jaume I defiende en Madrid la conexión entre ciencia y empresa como motor de competitividad

Madrid ha acogido este miércoles la presentación de los Premios Rei Jaume I. El acto, organizado por la Fundación Premios Rei Jaume I con la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Cámara de España, ha servido para reivindicar la contribución esencial de la ciencia y la investigación en el crecimiento de la sociedad. Durante la jornada, se recordó que el plazo para proponer candidatos a las diferentes categorías está abierto hasta el próximo 16 de marzo a través de la web de la fundación.

El objetivo de esta iniciativa itinerante, que ya ha visitado ciudades como Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Santiago, Pamplona y Málaga, es acercar el mundo de la empresa a la ciencia e investigación, cuya contribución es esencial para el crecimiento y la evolución de la sociedad. En el acto de bienvenida, el presidente de Cámara de España, José Luis Bonet, ha asegurado que existen oportunidades para que las empresas españolas mejoren su capacidad competitiva ampliando la cooperación con el ámbito universitario, y ha abogado por propiciar el acercamiento del mundo académico al tejido productivo y aumentar así, el retorno a la colectividad. Para Bonet, “conectar universidad y empresa es la vía más directa para afianzar el crecimiento de la economía española” e iniciativas como los Premios Rei Jaume I permiten “caminar hacia ese objetivo”, reconociendo el talento y la dedicación de investigadores y emprendedores que, “con su esfuerzo, contribuyen al avance y el bienestar de nuestra sociedad e impulsar la conexión entre la Universidad y la empresa”.

Boluda reivindica estos galardones

A continuación, el presidente de la Fundación, Vicente Boluda, máximo representante también de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha reivindicado el papel de estos galardones como los más relevantes del país en su categoría. Boluda ha destacado que la ciencia, la investigación, la tecnología y la empresa son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país, subrayando que, sin estas cuatro actividades, que exigen un esfuerzo y dedicación enormes, no existe el avance. Durante su intervención, Boluda también ha hecho un llamamiento directo al sector empresarial y a la sociedad civil: “debemos aspirar a reducir la excesiva dependencia pública en estos ámbitos y asumir mucha más responsabilidad desde el sector privado”.

En este sentido, ha recordado que las regiones líderes en el mundo, de Europa y de España, en I+D+i, son aquellas donde la empresa privada se implica más profundamente. Por su parte, Javier Quesada, presidente ejecutivo de los Premios Rei Jaume I, ha sido el encargado de dar a conocer los Premios Rei Jaume I en Madrid, su trayectoria de las siete categorías que se premian (Investigación Básica, Investigación Médica, Nuevas Tecnologías, Revelación Empresarial) sus premiados y sus fines principales. Con esta presentación, se ha pretendido trasladar que “el prestigio de los premios proviene del apoyo institucional y empresarial y, por otro lado, del nivel de su jurado, compuesto, entre otros, por cerca de veinte Premios Nobel cada año. Tanto es así, que es el evento de Europa que más Premios Nobel reúne”. Quesada ha destacado la importancia de la ciencia, la investigación y el emprendimiento en España: “hay que establecer prioridades. Si no se invierte en ciencia una parte significativa del PIB las consecuencias serán gravísimas y cuanto más tarde la empresa en aproximarse a la Ciencia y a la Tecnología, y a la inversa, más tarde se abra el sistema científico a los retos empresariales, más riesgo correrá España de caer en la segunda o tercera división internacional”.

Mesa redonda sobre ciencia y empresa

Tras la bienvenida institucional, la periodista Pepa Fernández, directora de No es un día cualquiera de RNE, ha moderado una mesa redonda que ha contado con la participación de referentes del sector tecnológico y premiados de la institución. Inés Bermejo, vicepresidenta y directora general de HP España y Portugal, ha puesto el foco en la educación y el marco institucional: “desde el colegio tenemos que posicionar el emprendimiento y dar visibilidad de lo que es y del éxito del emprendimiento. Y también de que el aprendizaje viene de fallar, es importante a veces, el fallo o no tener el éxito para tener aprendizaje”. Bermejo ha añadido que “para las empresas es importante el aspecto regulatorio, estar cerca de la administración desde el punto de vista de los incentivos al I+D y estar muy cerca de las universidades para que haya empleabilidad y el talento ayude a desarrollar esa I+D”. Asimismo, ha abogado por accionar las patentes: “necesitamos soluciones que ayuden a las personas. Cuantas más patentes tengamos más valor podremos crear”.

En esta línea, Damià Tormo, Premio Rei Jaume I Revelación Empresarial 2025, ha insistido en la urgencia de actuar ante la velocidad del cambio global: “todo el mundo habla de que la I+D y la innovación es importante, pero nadie se cree realmente que es nuestra supervivencia futura; o más productividad y más innovación o no se va a poder mantener este estado social”. Tormo ha señalado la escasez de talento como un problema crítico y ha propuesto cambios en el sistema académico: “con que a los profesores universitarios les valoraran lo mismo hacer una publicación o dar una charla que crear una patente o montar una spin-off, muchas cosas cambiarían”.

Finalmente, Francisco Pérez, director del IVIE y Premio Rei Jaume I de Economía 2024, ha analizado la evolución de la economía española: “hay un problema de productividad estructural, pero si miramos la composición del crecimiento español, sobre todo desde la recuperación posCovid, crecemos más porque una parte del crecimiento ya es consecuencia del aumento de la productividad”. Pérez ha destacado que detrás de esta mejora hay un mayor peso de activos intangibles como la digitalización, aunque advierte que “es un drama que no haya acuerdos de ningún tipo” ante desafíos como la transición digital o la sostenibilidad, que exigen cambios profundos tanto en universidades como en empresas.