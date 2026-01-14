Tímido seguimiento de la cuarta huelga de médicos: solo el 3,09 % se suma al paro

La cuarta huelga de médicos convocada en la Comunitat Valenciana en menos de un año ha tenido un seguimiento casi pírrico porque solo se han sumado el 3,09 % de los facultativos de la sanidad pública, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad. Esto supone una notable caída con respecto al paro del mes de diciembre, de cuatro días de duración, que registró más de un 16 % de seguimiento y la cancelación de más de 60.000 citas.

El paro ha sido convocado, en este caso, por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), un sindicato más minoritario que CESM, quien convocó los anteriores paros. De hecho, como explicaban los segundos en sus redes sociales, Amyts no forma parte del comité de negociación con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, pese a que ha sido invitada a sumarse, por su implantación en varias regiones.

En este sentido, CESM explicaban que el comité de huelga, quien promulgó las anteriores movilizaciones, trasladará las acciones a emprender en el futuro a nivel nacional. De hecho, en esta ocasión, la huelga no se ha convocado en todas las comunidades autónomas.

Casi normalidad

El bajo seguimiento de la huelga ha ofrecido una imagen de normalidad en los centros de salud y hospitales, marcada en los últimos días por el aumento de la presión asistencial por la gripe, por lo que, a diferencia de durante el paro de diciembre, no ha generado demasiados inconvenientes entre los pacientes. Sanidad no ha ofrecido una cifra oficial de citas pospuestas debido al paro, pero si se hace una correlación con lo ocurrido en diciembre, el número de consultas y pruebas canceladas podría ser de 2.800, aproximadamente.

Dos pacientes cruzan la puerta de Urgencias de la Fe, ayer. / Germán Caballero

Como en las anteriores ocasiones, los servicios mínimos impuestos por la Generalitat Valenciana eran bastante elevados, aunque inferiores a los del paro de diciembre; cabe pensar que el cambio se debe a la suposición de que el seguimiento sería menor. En lo marcado, era imposible sumarse al parto en los puntos de Urgencias de Atención Primaria (los PAC y PAS) o en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu). En el resto de servicios, los servicios mínimos era del 25 % en los centros de especialidades -en diciembre fueron del 50 %- o del 50 % en Oncología, cuando en diciembre el 100 %. En los centros de salud, por su parte, la plantilla debía ser la misma que un sábado.

Los sindicatos pelean por las 35 horas

Más allá de los médicos, los sindicatos valencianos siguen peleando por la llegada de las 35 horas semanales; había un acuerdo firmado el 8 de marzo de 2023, que el conseller Marciano Gómez anuló, con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, y que, ahora, queda supeditado al acuerdo de la mesa general; así lo ha repetido Gómez en los últimos meses, desdiciendo su posición inicial, de que implantarían a 1 de enero de 2025. Ayer los sindicatos volvieron a protestar frente a la Conselleria de Sanidad, con la unanimidad de todos los sindicatos sanitarios, con la excepción de CESM; sí estuvo CSIF.