El mapa del fuego en 2025: 280 incendios que han quemado 786 hectáreas

El mapa de la tierra quemada en 2025 en la Comunitat Valenciana tiene unas dimensiones considerables. En concreto, 786 hectáreas han sido calcinadas por 280 incendios durante el último año. Son cifras de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. La mayor parte de incendios han quemado superficies relativamente pequeñas, pero algunos más extensos son los que han generado más daño ambiental.

Esta semana, el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus, ha visitado el Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales, el grupo que ha cumplido 30 años. Desde su creación en 1995, el GOIIF ha investigado 12.536 incendios forestales en la Comunitat Valenciana.

Los incendios de este verano

Entre ellos, los de este verano. El Consejo de Ministros aprobó en agosto la declaración como 'Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil' de varias zonas de la Comunitat Valenciana, en las que se registraron 15 incendios forestales con situación operativa 1 o 2, entre junio y agosto.

En concreto, hubo incendios forestales en Alcoleja (Alicante), el 23 de junio; Cocentaina (Alicante), el 24 de junio; Titaguas (Valencia), el 30 de junio; Chera (Valencia), el 17 de julio; Ibi (Alicante), el 18 de julio; Villena (Alicante), el 19 de julio; o Torrent (Valencia), el 30 de julio.

Labores de extinción en el incendio de Teresa de Cofrentes este verano / Germán Caballero

De los incendios forestales del mes de agosto, se declararon zona afectada gravemente Riba-roja de Túria (Valencia), por el fuego del 2 de agosto; Moixent (Valencia), el 4 de agosto; Teresa de Cofrentes (Valencia), el 13 de agosto; Bicorp (Valencia), el 14 de agosto; Quart de les Valls (Valencia), el 15 de agosto; Xátiva (Valencia), el 16 de agosto; Artana (Castellón), el 19 de agosto; y Utiel (Valencia), también el 19 de agosto.

Más de 800 informes al año

En la actualidad, el GOIIF está integrado por trece agentes medioambientales expertos, que trabajan de forma coordinada con los agentes del territorio afectado en cada investigación. Llevan a cabo, cada vez, un proceso que incluye la recogida de datos, la inspección ocular basada en evidencias físicas, el análisis del cuadro de indicadores y la validación final de resultados.

Anualmente el Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales elabora más de 800 informes.

Permite anticiparse

Según Martínez Mus, el grupo “se ha convertido en un referente indiscutible en la Comunitat Valenciana en la investigación y prevención de los incendios forestales”, gracias a tres décadas de “profesionalidad, trabajo riguroso y servicio público”.

El vicepresidente ha destacado que la investigación de las causas de los incendios forestales es una pieza fundamental de la prevención, ya que “difícilmente se pueden diseñar políticas eficaces si no se conoce con precisión qué está ocurriendo en el territorio”. En este sentido, ha remarcado que “cada informe del GOIIF no es solo un documento técnico, es una pieza de conocimiento que permite anticiparse, corregir conductas de riesgo y planificar mejor”.