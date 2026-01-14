La nueva financiación daría 496 euros más por valenciano y dejaría a Madrid como la más beneficiada

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno supondría un aumento de 496 euros por valenciano y reduciría en casi 800 euros la brecha entre lo que recibe un ciudadano de la C. Valenciana y otro del territorio mejor tratado, que con el actual sistema es Cantabria y con el planteado por Moncloa pasaría a ser Madrid. Es una de las conclusiones del informe publicado este miércoles por Fedea, coincidiendo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra hoy en Madrid y en el que el Ministerio de Hacienda ampliará la información de la nueva propuesta a las comunidades autónomas.

Según el organismo que dirige Ángel de la Fuente, la financiación por habitante ajustado para la C. Valenciana saltaría hasta los 3.669 euros por valenciano, situando a la autonomía como la sexta con más recursos por persona por detrás de Madrid (3.820), que sería la más beneficiada; Cataluña (3.738), Baleares (3.733), Cantabria y Aragón (3.676).

La mejora relativa que dibuja la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la lideraría la C. Valenciana con un incremento de 4,8 puntos para situarse en una tasa por habitante de un 97,8, seguida de la Región de Murcia, con una subida de 4,3 puntos, pero con un índice de financiación de un 94,9, por lo que en ambos casos seguirían por debajo del límite de referencia de 100.

La C. Valenciana quedaría muy cerca de converger con la media estatal (3.681 euros) en ingresos por habitante ajustado, situándose apenas 12 euros por debajo, tal como pronosticaban los expertos que asesoran a la Generalitat. Además, la distancia con la mejor financiada por persona, que ahora sería Madrid, se quedaría en 151 euros por habitante, muy lejos de los más de 1.000 euros que separaban a un valenciano de un cántabro en 2022, penúltimo ejercicio liquidado, y 936 euros en 2023.

Según desgrana Fedea, la C. Valenciana saldría ganando con varios aspectos del nuevo sistema que propone María Jesús Montero y que, pese a todo, el Consell de Juanfran Pérez Llorca rechaza mientras no incluya la quita de la deuda y un fondo de nivelación transitorio. En concreto, se beneficiaría de la desaparición de algunos fondos (Convergencia y Suficiencia) que se sustituyen por otro de nivelación vertical que según el organismo especializado "eliminará una parte de las disparidades" en el reparto y se traducirá "de entrada, en un reparto más equitativo". También los retoques en el cálculo de la población ajustada jugarán a su favor.

Además, sería igualmente una de las ganadoras de la introducción de nuevos elementos en el sistema como el fondo climático (dotado con 1.000 millones destinados sobre todo a territorios del área mediterránea) y del mecanismo IVA pymes. Fedea lamenta que estas nuevas herramientas "reintroducen la arbitrariedad" que se "buscaba eliminar" con las eliminaciones de los otros fondos, si bien la C. Valenciana percibiría por esta vía 373 millones adicionales, 141 millones del fondo climático y 232 millones del mecanismo IVA pymes.

Por otra parte, Fedea se muestra muy crítica con las "nuevas limitaciones a la utilización a la baja de la capacidad normativa" de las comunidades autónomas en materia tributaria "con la excusa de luchar contra un inexistente dumping fiscal". La Generalitat se ha mostrado también reacia a este punto en el que Montero liga posibles ingresos a la política impositiva, que De la Fuente considera que "demuestra el poco respecto del actual Gobierno por la autonomía fiscal" de los territorios.

En todo caso, señala que "lo más preocupante" de la propuesta es la "insistencia en avanzar hacia un sistema asimétrico y a la carta de gestión tributaria 'en red' que podría terminar en la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria.