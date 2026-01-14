Las claves del nuevo reglamento de 'bous al carrer': barreras más altas y siempre con veterinario

El nuevo reglamento de 'bous al carrer' que prepara la conselleria de Emergencias e Interior hará especial incidencia en los aspectos relacionados con la seguridad, tanto en los participantes en los festejos taurinos como en los animales que se lidien en cada acto. La nueva norma, que ya ha pasado por la Comisión de Festejos Taurinos Tradicionales, completa los últimos pasos antes de ser elevada al pleno del Consell y actualiza la normativa existente con el fin de adaptarse a los cambios experimentados en los últimos años.

Nuevas barreras

El conseller Juan Carlos Valderrama ha definido el nuevo reglamento como "un texto con gran ambición de futuro, que moderniza la normativa existente y la adapta a las necesidades actuales de un sector que ha demostrado su gran arraigo social y su contribución a la riqueza cultural y económica de un importante número de municipios de la Comunitat Valenciana".

La nueva ley incorpora la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y graderíos que se instalan en cada festejo, que además también establece el incremento de la altura de los barrotes de las barreras verticales, que se fija en dos metros en vez de los 1,90 metros actuales, con un periodo transitorio de adecuación de seis años.

Chiqueros y corrales

El reglamento también pone el foco en la regulación de los medios sanitarios en los 'bous al carrer', así como las condiciones de los chiqueros y los corrales. Con respecto a esto último, se especifica toda una serie de características para asegurar el reposo y bienestar de los animales como, por ejemplo, contar con las dimensiones adecuadas en chiqueros y corrales, disponer de toma de agua o estar en zonas cubiertas y a la sombra o con elementos de protección frente a la insolación, entre otras. También se recoge igualmente la presencia del servicio veterinario de guardia y la contratación por los municipios de manera voluntaria de este tipo de profesionales.

Bous al carrer en Morvedre. / Daniel Tortajada

El decreto regula la suspensión de los festejos taurinos ante la concurrencia de fenómenos meteorológicos adversos, tales como lluvias o episodios de calor extremo. Asimismo, en el apartado relativo a las prohibiciones de participar en dichos festejos también se contempla expresamente supuestos como impedir de teléfonos móviles o dispositivos de grabación audiovisual cuando ello implique un riesgo o peligro para su integridad o la de terceros; y prohibir la utilización de calzado inadecuado que dificulte el desplazamiento delante del toro como chanclas o sandalias.

Episodios extremos

En este marco, y del mismo modo que ocurre con los episodios de lluvia, el calor excesivo constituye una causa plenamente habilitante para la detención o suspensión de la celebración, en la medida en que el fundamento de la medida es evitar situaciones de extremo y sus efectos perjudiciales tanto sobre las personas como sobre los animales. Por ejemplo, el pasado verano, Emergencias remitió a los ayuntamientos una circular para solicitar a los municipios que, ante el episodio de calor intenso que se estaba registrando esos días, evitaran programar los 'bous al carrer' durante la franja comprendida entre las 12.00 y las 19.00 horas para garantizar la integridad física de personas y animales y evitar al máximo la exposición a las altas temperaturas previstas y se determina que el festejo "se dará por concluido cuando existan evidentes muestras de agotamiento de las reses o se detecten lesiones que mermen sus facultades físicas para el normal desarrollo"

