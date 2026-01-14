El primer fascista español 'reconcilia' a dos baluartes del blaverismo en su juventud

A Juan García Sentandreu y a Carles Recio los unió el blaverismo en su juventud, convirtiéndose en baluartes de un movimiento cuyas distintas interpretaciones les generó con el paso de los años discrepancias hasta que separaron sus caminos. Hasta este viernes, cuando volverán a coincidir en la presentación de un libro. En este caso, el punto de unión no será la defensa de unas normas lingüísticas, una identidad autonómica o una senyera, sino la historia de José María Albiñana, la primera persona que formó un partido puramente fascista en España, el Partido Nacionalista Español (1930-1933).

Sentandreu ejercerá de presentador del libro 'Siete veces fusilado. Memoria histórica del Doctor Albiñana' escrito por Recio sobre el también conocido "doctor Albiñana", una obra que, según señala la nota de prensa, "no es solo una biografía; es un ensayo necesario para comprender la complejidad de la II República y los prolegómenos de la Guerra Civil". El acto será en el Bar Los Arcos de Enguera, localidad natural de Albiñana y donde se levantó un mausoleo con sus restos, un monumento construido durante el franquismo que se retiró en 2021 por estar encima de una fosa común de nueve represaliados republicanos.