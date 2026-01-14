Los Reyes visitan el proyecto "Salvem les Fotos" de la UPV, que recupera los recuerdos dañados por la dana

Puntuales a su cita con la realidad valenciana tras la catástrofe, los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, han acudido esta tarde, a las 16:15 horas, a las instalaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV). El objetivo de la visita ha sido conocer los avances de 'Salvem les fotos', una iniciativa estudiantil que se ha convertido en el epicentro de la recuperación de la memoria doméstica de miles de familias golpeadas por la dana de octubre de 2024.

La visita no es fruto de la casualidad, sino el cumplimiento de un interés personal expresado por el monarca hace meses. Felipe VI reconoció, en la apertura del curso universitario celebrado en la UV en noviembre, que el proyecto le había conmovido. En aquella ocasión, el jefe del Estado calificó de "grandeza" los "pequeños detalles" como este proyecto de rescate patrimonial.

Este miércoles ha podido conocerlo de primera mano acompañado por las autoridades académicas y los directores del proyecto -Pedro Vicente-Mullor, Pilar Soriano Sancho y Esther Nebot Díaz- . Junto a ellos, los monarcas han recorrido los laboratorios del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Allí, entre cubetas de agua destilada y sistemas de secado controlado, se trabaja a contrarreloj para salvar lo que el barro no pudo destruir del todo: los álbumes de toda una vida.

Los Reyes visitan el proyecto "Salvem les Fotos" de la UPV /

El impacto social

El proyecto 'Salvem les fotos' no se limita a una labor técnica de laboratorio. Como han explicado los responsables a los Reyes, se trata de una intervención de emergencia sobre el "patrimonio emocional". El equipo gestiona ya más de dos millones y medio de fotografías deterioradas de 1.500 familias. Lo que comenzó como una respuesta urgente de la Facultad de Bellas Artes se ha consolidado como una acción colectiva de las cinco universidades públicas valencianas a través de la 'Xarxa d'Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura'.

Lo que comenzó como una respuesta de urgencia de la Universitat de València (UV) se ha convertido en una red de colaboración sin precedentes que integra a 18 entidades de educación superior, escuelas de restauración de todo el país y especialistas internacionales.

Durante el recorrido, Doña Letizia ha mostrado especial interés por los testimonios de los ciudadanos que, semanas después de la tragedia, acudieron a la UPV con cajas de fotos cubiertas de fango. Los técnicos han detallado el proceso: tras una primera fase de limpieza de lodo, las imágenes se mantienen en frío en neveras y congeladores para evitar que la proliferación de hongos las destruya definitivamente. Posteriormente, se procede a su digitalización y, en los casos más graves, se emplea Inteligencia Artificial para la restitución de las partes perdidas.

Reconocimiento para los estudiantes

Don Felipe ha podido saludar hoy a parte de los 120 alumnos y voluntarios, la mayoría de entre 23 y 27 años, que llevan desde el 4 de noviembre trabajando de forma ininterrumpida. El monarca ha recordado sus palabras de entonces, subrayando cómo la universidad ha sabido conectar con las necesidades más profundas de la sociedad valenciana en un momento de crisis absoluta. Para los voluntarios, la presencia de los Reyes supone un espaldarazo institucional a una labor que a menudo se realiza en silencio y bajo una fuerte carga emocional.

La resiliencia de la 'terreta'

La jornada en la UPV ha servido para poner en valor la colaboración institucional entre el GE-IIC (Grupo Español de Conservación), el ICOM y L'ETNO (Museu Valencià d'Etnologia), que junto a las universidades han tejido una red de protección para la memoria regional. La visita real ha concluido con un encuentro con algunas de las familias que ya han podido recuperar parte de sus recuerdos restaurados.

La imagen de los Reyes observando las fotografías limpias de barro simboliza la fase de reconstrucción en la que se encuentra la provincia. Mientras las infraestructuras se levantan, proyectos como 'Salvem les fotos' se encargan de reparar las grietas invisibles de la tragedia. Al abandonar el campus de Vera, Don Felipe y Doña Letizia dejan tras de sí el reconocimiento a una "generación de hierro" que, con pinceles y tecnología, está devolviendo la sonrisa a quienes pensaron que su pasado se lo había tragado la riada.

Además de esta visita, Don Felipe y Doña Letizia también han visitado la exposición ‘La transformación de Valencia 1866-2026’, organizada por el diario Las Provincias con motivo de su 160º aniversario. La exposición se encuentra en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) de València.