Rovira, a las puertas de la reunión para reforma la financiación: "Venimos porque necesitamos más datos"

La reunión ya está en marcha. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que, entre otros puntos del orden del día, explicará a sus homólogos en las autonomías la propuesta del nuevo modelo de financiación que plantea el Ejecutivo central. En una de las butacas, en el espacio reservado para la Comunitat Valenciana estará José Antonio Rovira, quien se estrena como conseller de Hacienda en este foro y al que ha asegurado que acude para conocer "más datos" de la propuesta.

Esa falta de información ha servido a los consellers del PP a justificar su presencia en el encuentro frente a un sector dentro del partido que abogaba por dar un plantón a la ministra. Este no se ha producido y hasta Madrid han acudido los responsables de las arcas públicas de todas las autonomías de régimen común. Entre ellos, Rovira, quien a la entrada del Ministerio de Hacienda ha asegurado que ha acudido porque desde su departamento necesitan "muchos más datos y más información" que la que transmitió Montero el viernes pasado en rueda de prensa.

Esa fue una de las conclusiones con las que acabaron las dos reuniones del martes con los expertos y con la comisión mixta Consell-Corts. "Nos faltan muchísimos datos y nos falta más información", ha señalado. Entre los datos que ha indicado el conseller que faltan por conocer es "cómo solucionar la deuda histórica", uno de los problemas sobre los que han apuntado tanto el responsable de Hacienda de la Generalitat como el president Juanfran Pérez Llorca como los expertos, al tiempo que también han apuntado a la necesidad de un fondo de nivelación.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este miércoles, para abordar la reforma de la financiación. / Alberto Ortega / Europa Press

La diferencia es que mientras la quita de la deuda sí aparece reflejada en una norma independiente que ya está procesándose en el Congreso, el fondo de nivelación (que se cifra en unos 1.700 millones anuales para que la Comunitat Valenciana converja con la media de las autonomías hasta la entrada de este modelo) no parece que vaya a salir adelante por el rechazo manifestado por el Gobierno central.

No ser "ciudadanos de segunda"

Según ha explicado Rovira, su presencia no es solo para tener "más información" del modelo sino para garantizar que los valencianos "no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica". Sobre ello, ha reivindicado la necesidad de "tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y eso supone tener los ingresos en la media por habitante", algo que ahora no se cumple y que el conseller ha evitado señalar si se cumpliría con el nuevo modelo.

Este nuevo sistema que propone el Gobierno central, y que se ha pactado con ERC, cuenta entre sus novedades la incorporación de un fondo para paliar los efectos del cambio climático de 1.000 millones que va en dos tercios dirigidos a las autonomías del arco mediterráneo, que más lo sufren. Esto ha indicado Rovira que favorece "relativamente" a la Comunitat Valenciana ya que en las comunidades mediterráneas está más del 50 % de la población por lo que la diferencia no es destacada.