¿Por qué es casi imposible conseguir cita en Atención Primaria?: los médicos dan estos tres motivos

El fin de las vacaciones de Navidad siempre trae como consecuencia un aumento del tiempo para conseguir cita con el médico en Atención Primaria (AP). Se repite cada año porque se combinan dos factores: el primero, el aumento de los contagios de gripe, aunque esta temporada se han adelantado al mes de diciembre, y falta por ver si hay un segundo pico en enero; y el segundo, la acumulación de citas pendientes, por cuestiones ordinarias, por el periodo vacacional de los sanitarios en estas fechas navideñas. El año pasado, por ejemplo, se acumulaban más de 15 días de media en muchos ambulatorios.

Sin embargo, las demoras en Atención Primaria han pasado de ser algo puntual a estructural y ya es muy complicado encontrar una cita temprana en cualquier época del año, aunque es cierto que se sigue agravando en verano y después de Reyes. ¿Por qué algo anecdótico ha pasado a ser rutina? Los médicos valencianos, pertenecientes al sindicato médico CESM, dan tres claves para este cambio: un aumento de la presión asistencial, un crecimiento de las consultas de Urgencias en Atención Primaria y un incremento "desigual" de la plantilla y deficitario con respecto a los facultativos.

Tres millones de consultas más

La afluencia de pacientes a los médicos de Atención Primaria se ha incrementado en casi tres millones de citas durante los últimos ocho años. Según las cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad, en 2024 se registraron un total de 25,5 millones de consultas con el médico de cabecera frente a los 22,8 millones del año 2016. Esto supone que, en un periodo de casi una década, han crecido un 11,84 %.

Esta tendencia al alza no se ha replicado en las consultas de Enfermería que, se mueven en cifras parecidas a las de hace ocho años o bien un poco inferiores. Si en 2016 las enfermeras de los ambulatorios atendieron a 13,7 millones de pacientes, en 2024 la cifra cayó a 13,4 millones; es un 3,4 % menos con 326.388 consultas por debajo de las atendidas hace ocho años. "En el periodo 2020-2024, la presión asistencial de los médicos era de un 40 % más comparado con Enfermería -, explican desde CESM- y, ahora, la diferencia ha subido al 52 %". Los facultativos asumen el 66 % de los pacientes que pasan por AP, en quienes "se focaliza muy predominantemente" la demanda. De hecho, el decreto de Primaria pretende dar mayor carga asistencial a las enfermeras, que podría encargarse de un primer triaje.

La enfermera de Jalance atiende a Toñi Moreno en el consultorio. / Miguel Angel Montesinos

En ese mismo lapso, la población total de la Comunitat Valenciana ha crecido en 231.000 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); mientras que en 2016 el censo sumaba 4.869.000 habitantes, en 2024 eran 5.100.000. Otro factor a tener en cuenta es el envejecimiento de la población valenciana, cuya edad media ha pasado de los 42,61 años de 2016 a los 44,15 de 2024.

Se disparan las Urgencias

La crecida de la presión asistencial se ha sobredimensionado aún más en Urgencias, donde las consultas se han disparado un 143 %. En 2024, pasaron por ellas 6,014 millones de pacientes, mientras que en 2016 la cifra era de 4,185. Cuatro de cada cinco de estas consultas, según explica CESM, recaen en el facultativo de Medicina Familiar o Pediatría, quienes asumen "casi exclusivamente el crecimiento de las urgencias extrahospitalarias".

La media de consultas de Urgencias por facultativo podría reducirse si el anuncio de abrir nuevos puntos 24 horas de Primaria en todos los municipios de más de 50.000 habitantes va acompañado de un aumento de las plantillas de profesionales, sobre todo médicos, que demandan los sindicatos, aunque se estima difícil por el déficit de facultativos en la sanidad pública valenciana.

Las enfermeras crecen el triple

El último factor destacado por CESM es el crecimiento desigual de la plantilla entre categorías profesionales. En esta ocasión, la comparación es entre el año 2019 y el 2024, un periodo en el que el número de enfermeros ha crecido en 1.229 profesionales en Atención Primaria, quienes acumulan el 76 % de la ampliación de plantillas, frente a los 360 médicos de familia y 35 pediatras. Los facultativos valencianos critican que la Administración hizo una "mala planificación" con la irrupción del covid, cuando se optó por "potenciar las plantillas de Enfermería" y se "obviaron las verdaderas deficiencias" de los médicos. "Faltan médicos, pediatras, y atendiendo a la enorme carga burocrática, personal de apoyo en consulta -, concluyen los de CESM-. Por el contrario, hay exceso de personal de Enfermería".