La demora de hasta más de 15 días en Primaria traslada la presión y satura los hospitales

La saturación de las Urgencias hospitalarias en las últimas semanas es un problema que se origina en los centros de salud. La falta de citas con el médico de Atención Primaria -en estas primeras semanas de enero, está siendo difícil dar con un hueco libre para los días siguientes- obliga, en cierto modo, a los pacientes a recurrir al único servicio de asistencia ininterrumpida: la puerta de Urgencias, donde antes o después los acabarán atendiendo. Un mes de enero más, la disponibilidad de citas en el centro de salud es de media superior a los 15 días en la Comunitat Valenciana, como ha podido constatar Levante-EMV a través de más de una veintena de consultas en diferentes ambulatorios. La combinación de las vacaciones del personal sanitario y la alta transmisibilidad de los virus respiratorios -anclados en una meseta de incidencia desde hace tres semanas- son la receta perfecta para aumentar una demora que, en parte, ya es estructural.

Es verdad que hay diferencias entre centros de salud. En algunos, como el de la calle Chile en València, hay cita para el día siguiente; también ocurre así en el de Nápoles y Sicilia, para visitar al pediatra, o en l'Eliana, donde la primera cita es para el día 22, en ocho jornadas. Pero, lamentablemente, estos casos son excepciones. En la mayoría, los pacientes que pedían cita ayer -14 de enero- no tenían opción de acudir -o ser atendido por teléfono- al médico hasta dentro de dos semanas. Ocurría así en Requena, con la fecha más temprana para el día 29; en Mislata, para el 30; en Llíria, para el 27; en el Palmar, para el 26; o en Benetússer para el día 26.

En València ciudad, la situación se replica, aunque hay ambulatorios con más saturación; por ejemplo, en el de República Argentina, no hay disponibilidad hasta el 2 de febrero, son casi tres semanas de retraso; y, en el caso, del Miguel Servet, la situación es más extrema. Allí no se ofrecen citas disponibles para visitar al médico y la única opción que ofrece la aplicación de GVASalut es acudir, directamente, al centro de salud. Es verdad que los huecos de la agenda dependen del médico y ello deja diferencias de tiempos incluso dentro del mismo ambulatorio. Se constata, por ejemplo, en el centro Guillem de Castro de València, donde un paciente puede conseguir cita para el 26 de enero y otro, para el 29. En la plaza Segovia, también en el 'cap i casal', las diferencias son aún más notables entre facultativos: un residente puede conseguir cita para el día 26, mientras que otro -adscrito a otro doctor- no tiene opción de ver a su médico hasta el 2 de febrero.

Los hospitales, saturados

Esta falta de citas en Primaria traslada el problema del primer punto, los ambulatorios, al segundo, a los hospitales; algunos de ellos están sufriendo la presión asistencial desde principios de diciembre. El General de València, uno de los más saturados siempre, aprobó un protocolo para derivar pacientes de Medicina Interna a hospitales privados, con un número máximo de 10 cada mes; y varios de ellos han registrado problemas de camas en planta, en las últimas semanas. Según el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se trata de una presión "puntual", así lo aseguró el martes durante su visita a Requena. Es verdad que enero, a veces diciembre como este año, es un momento complicado en los hospitales; hay problemas cada año. Pero igual de cierto es que la falta de recursos en Atención Primaria, como denuncian de forma reiterada los sindicatos, se ha convertido ya en una cuestión estructural.

Cambios por venir

La Conselleria de Sanidad tiene en marcha dos medidas que podrían contribuir a paliar algunos de estos problemas. La primera de ellas es el nuevo decreto de Atención Primaria que, aunque no convence a ningún sindicato, contempla una reducción de la carga burocrática para los facultativos para poder atender a más pacientes; sin olvidar la propuesta para que el personal de Enfermería asuma más funciones y pueda ver dolencias menores. La normativa está ultimando su tramitación antes de entrar en vigor. La segunda es la apertura de nuevos puntos de Urgencias de Primaria en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, una medida anunciada por el president Juanfran Pérez Llorca durante su sesión de investidura, que se pondrá en marcha desde este mismo año.

Para ponerlas en marcha, al menos la segunda, se necesitan más médicos en un contexto en el que hay más de 600 vacantes médicas, según la última cifra ofrecida por Sanidad. Es una realidad la falta de competitividad de la sanidad pública valenciana con otras autonomías, donde sí está en funcionamiento la jornada laboral de 35 horas semanales, y con la sanidad privada, donde los sueldos son mayores. La fuga de médicos a la privada va en aumento, según las cifras de los colegios de médicos de la Comunitat Valenciana.