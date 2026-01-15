El Consell eleva sus críticas a la nueva financiación en sintonía con el PP sin aclarar si negociará

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno ha pasado de "no pintar mal" para la Generalitat a ser un "chantaje" de Moncloa a las comunidades en apenas 48 horas. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que este lunes admitía que el incremento de 3.669 millones al año que calcula el Ejecutivo para la C. Valenciana podía ser positivo aunque pedía más datos al ministerio, ha virado dos días después hacia la posición más dura que defiende la dirección nacional del PP y las comunidades que gobierna tras el cónclave con María Jesús Montero.

El responsable de la caja valenciana ha cargado con contundencia contra el nuevo sistema por estar, según ha dicho, diseñado para favorecer a Cataluña y haber sido negociado de espaldas a los territorios populares. Pese a las críticas, la Generalitat no aclara si acudirá a las bilaterales ofrecidas por la ministra para debatir las condiciones de la reforma, que será voluntaria según anunció la socialista.

"Es un chantaje de Montero, que se marcha a Andalucía (como candidata del PSOE a la Junta) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña", ha señalado Rovira a la finalización del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que los territorios del PP confiaban en recibir más información del Ejecutivo pero, según denuncia el conseller, no ha sido así.

"Nos vamos con los mismos datos que vinimos"

"Montero ha venido a hacerse la foto, porque no ha aportado ningún dato nuevo. Dice que están empezando a elaborar el proyecto de ley", ha destacado antes de lamentar que la delegación valenciana sale del cónclave "con los mismos datos" con los que llegó a Madrid.

Además de en esa ausencia de más información sobre el nuevo sistema, el titular de Hacienda del Consell ha centrado sus críticas en que el Gobierno lo haya negociado primero con Cataluña y no en un foro multilateral como el CPFF, de donde "debería haber salido" la propuesta según Rovira.

Ese argumento ha sido utilizado por todas las autonomías gobernadas por el PP. Dentro de la reunión, el conseller ha insistido, sin éxito aparente, en que la reforma incluya el fondo de nivelación y amplíe la quita de la deuda, como también piden los expertos valencianos.

¿Se acogerá la Generalitat?

Montero sí ha incorporado un elemento novedoso a su propuesta: la voluntariedad. Visiblemente molesta con el PP por atacar su plan sin ofrecer una alternativa con cifras concretas, la ministra ha trasladado a los consejeros de Hacienda autonómicos que no será obligatorio acogerse al nuevo sistema en el caso de que finalmente sea aprobado en el Congreso de los Diputados. Podrán quedarse con el actual, eso sí, renunciando al aumento de recursos y de autonomía fiscal que plantea.

Con esta opción, ya prevista en la actual ley que regula el sistema de reparto del dinero, el Gobierno mete presión a las autonomías críticas (todas menos Cataluña) pues deja en sus manos acogerse o no a un modelo que critican de forma contundente pero que sin embargo eleva los ingresos de "todos" los territorios, según los cálculos de Montero.

El caso valenciano es paradigmático, pues ha ido endureciendo su postura ante la propuesta del ministerio pese a ser una de las grandes beneficiadas del proyecto de reforma del sistema. Con todo, a consultas de este diario, la Conselleria de Hacienda no aclara si se acogerá o no al nuevo modelo de forma voluntaria. También lo han dejado en el aire otras autonomías ganadoras (siempre según la proyección del ministerio) como Murcia.

A partir de ahora, Montero irá convocando a esas reuniones individuales a las autonomías y tras la ronda está previsto otro CPFF en el que sí que se votará la propuesta, que tiene garantizada su aprobación en este órgano gracias al apoyo del ministerio, que cuenta con la mitad de los votos, y de Cataluña. A partir de ahí, la ley deberá poner rumbo al Congreso, donde el Ejecutivo aspira a aprobarla a tiempo de que entre en vigor en 2027 pese a la dificultad actual para articular una mayoría.

Afea no haber negociado con el PP

Según el conseller, Montero "ha mentido" al señalar que "es el PP quien no quiere colaborar" y ha lamentado que el ministerio no haya convocado previamente a los territorios, casi todos gobernados por los populares, a este órgano, donde podría "haberse discutido en comisiones de trabajo" previas.

Además, Rovira ha asegurado que durante su intervención en la reunión ha planteado a Montero la "deuda elevada por la infrafinanciación" que acumula la C. Valenciana (los expertos vinculan el 80 % de los 60.000 millones de pasivo a ese maltrato histórico de los últimos modelos de financiación) así como la "necesidad" de articular un fondo de nivelación transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo sistema, pero ha lamentado no haber recibido una "contestación clara" de la ministra, que según Rovira solo ha "reconocido que la situación es mala".