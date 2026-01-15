La dana dispara un 36,3 % los accidentes laborales del personal sanitario en 2024

La dana del 29-O provocó 774 accidentes e incidentes entre el personal de la sanidad pública valenciana y de todos ellos, 600, el 77,5 % obligaron a los afectados a ausentarse del trabajo "por causa de fuerza mayor". Así lo recoge el "Informe de Accidentabilidad Laboral" de la Conselleria de Sanidad del ejercicio 2024, presentado a finales de diciembre a los sindicatos, en el que se muestra que el ejercicio se cerró con un total de 6.933 accidentes e incidentes laborales. La cifra es un 36,3 % superior a la registrada en el año 2023, cuando el balance fue de 5.807 incidentes y crece en mayor medida que lo hace la plantilla, la cual registra un incremento del 7,3 % hasta situarse en 71.938 sanitarios; el año anterior era 67.074.

La jornada del 29-O

Los incidentes causados por la catástrofe natural, cuya cifra de víctimas mortales es de 230 personas, representan uno de cada 10 accidentes; en concreto son el 11 % del total, por lo que las diferencias al alza entre los dos ejercicios se debe, en gran medida, a la fatídica jornada del 29 de octubre. De todos los incidentes registrados, solo el 28,48 %, es decir 1.975, acabaron provocando una baja médica. Según determina el informe, la "tasa total de accidentes con baja se mantiene prácticamente igual", lo que demuestra "cierta estabilidad en cuanto a la accidentabilidad total"; se deja la dana al margen, aunque se admite que ha "supuesto un importante aumento del registro de accidentes con características específicas".

Por departamentos de salud, las indisposiciones del 29-O se concentran en el del hospital La Fe de València -suma 287 incidentes, el 37,08 % de los causados por la catástrofe-, en el doctor Peset -con 151 incidentes, el 19,5 %- y en el General de València, cuya cuota alcanza el 8,46 % del total con 63 incidentes. Son, precisamente, los tres departamentos que asisten a la comarca de l'Horta Sud y las pedanías de València, dos de las zonas más afectadas por las inundaciones.

Es cierto que la mayoría de casos, 600 como ya se ha comentado anteriormente, son "por causas de fuerza mayor" y que, según indica Sanidad en el informe, no "deben ser considerados como accidentes laborales en el sentido habitual", aunque sus cifras se incluyen en el informe de bajas laborales del personal sanitario. Se debe tener en cuenta que parte del personal sanitario también fue víctima de la catástrofe. De los que sí se pueden considerar accidentes directos derivados de la dana, el mayor número, 17, tienen como causa los elementos naturales y elementos atmosféricos excepcionales y 15 de ellos -el 88,23 %- se deben a traumas psíquicos. La salud mental ha sido una de las principales consecuencias sanitarias del 29-O.

Agresiones al alza

Uno de los puntos destacados por el informe es el "incremento notable en las agresiones" a los sanitarios que crece un 13,7 % en un solo año. El ejercicio 2024 se cierra con 1.356 agresiones, cuando un año antes la cifra se quedó en 1.192; el 16 % son física y el 84 % corresponde a agresiones verbales. La cifra ya la difundió Sanidad en marzo el pasado año y resaltó que ocho de cada 10 se producen en Atención Primaria; son los centros de salud quienes sufren más la crecida de la presión asistencial. Por categoría profesional, los médicos son los más agredidos, no ocurría desde el año 2019, seguidos por el personal administrativo y el de enfermería.

El balance destaca, también un incremento "más contenido en sobreesfuerzos y musculoesqueéticos", que suman 496 incidentes y una tasa del 4,74 % respecto al total de la plantilla; el incremento es "leve" porque, hace un año, la tasa se quedó en el 4,68 %. El 86 % del total de accidentes de esta índole se produjeron en atención especializada, con 460 casos registrados y la categoría profesional más afectada es la de los celadores. Entre las causas del sobreesfuerzo, el movimiento -andar, subir, bajar o levantarse, entre otros- es el más frecuente, seguido por la manipulación de objetos -ahí se incluyen acciones como coger, agarrar o sujetar- y transportar verticalmente u horizontalmente personas u objetos.

El quirófano, el entorno más peligroso

Otra curiosidad derivada del informe es, por ejemplo, que el "lugar donde ocurren con más frecuencia las exposiciones accidentales continúa siendo el quirófano" que impacta, generalmente, en los facultativos; seguido por "la habitación hospitalaria" donde la afectación se concentra entre las enfermeras.

Como principal conclusión de cara a mejorar las cifras, el documento recomienda "incrementar la formación en procedimientos de trabajo seguro y la correcta manipulación del material de seguridad" y señala como segmento clave a mejorar el personal de nueva incorporación y el eventual.