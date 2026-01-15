Docentes quemados: Casi la mitad no considera que su trabajo sea "digno"

En las facultades de Magisterio se enseña que la educación es la piedra angular de la sociedad. Sin embargo, la realidad que atraviesan los claustros de la Comunitat Valenciana dista mucho de esa visión romántica. El sindicato Stepv (Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià) ha puesto sobre la mesa un dato que debería activar las alarmas en la Conselleria de Educación: el 43% de los profesores valencianos ya no percibe su labor como una profesión digna.

Este indicador, extraído del informe "Causes de l'estat del malestar docent", no habla solo de cansancio, sino de una crisis de identidad profesional sin precedentes. Tras encuestar a 1.388 docentes de las tres provincias, el diagnóstico es el de un colectivo que se siente "despojado" de su valor social, atrapado entre la hostilidad en las aulas y una maquinaria administrativa que les ignora.

Infografía Malestar Docente Comunitat Valenciana SOS EDUCACIÓN VALENCIANA Radiografía del malestar docente en la Comunitat 84,5% ALERTAS ROJAS Fuente: Informe STEs-Intersindical 2024 ⚠️ Clima Escolar y Agresiones Por parte de alumnos 84,58% percibe aumento 👊 Por parte de familias 77,59% actitudes hostiles 🗣️ 📉 Economía y Poder Adquisitivo 95,10% cree que el salario no se ha revalorizado con el IPC 💸 93,95% considera el sueldo actual INADECUADO 💳 📄 95,74% El "Muro de Papel": Profesores que pierden tiempo de clase por exceso de burocracia. 85,83% 🛡️🚫 Docentes valencianos que NO se sienten respaldados por la Administración. 📐 92% Ratios excesivas 📦 75,6% Falta de recursos 👔 57,1% Considera su trabajo "digno" MUESTRA: 1.365 DOCENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA | ESTUDIO STEs 2024

La erosión del prestigio social

¿Cómo es posible que casi la mitad de quienes educan a las futuras generaciones estén quemados? La respuesta, según el estudio, se encuentra en la combinación de tres factores: la pérdida de autoridad, el estancamiento salarial y, sobre todo, la baja valoración pública. El 67% del profesorado valenciano identifica el "prestigio social" como una de sus mayores heridas.

Los docentes sienten que la sociedad les ha convertido en los depositarios de todos los problemas familiares y sociales, pero sin dotarles de las herramientas ni el reconocimiento para afrontarlos. Esta falta de estatus se traduce en un clima escolar que el 83,07% califica como conflictivo o complicado. Es la sensación de trabajar en un entorno donde su palabra ha perdido el peso que tuvo en décadas anteriores.

La brecha de la desprotección: el factor de género

El informe del STEPV introduce una perspectiva de género necesaria para entender por qué la desmotivación es mayoritaria entre las mujeres, que representan el grueso de la plantilla en la Comunitat. Mientras que la falta de protección preocupa al 39% de los hombres, esa cifra sube hasta el 54% en el caso de las docentes.

Esta brecha de 15 puntos porcentuales indica que las profesoras se sienten sustancialmente más vulnerables ante el repunte de la violencia verbal y física. Desde el sindicato se vincula este desamparo con el reciente decreto de convivencia publicado este mes de enero por la Generalitat. El STEPV critica que la nueva normativa ha eliminado las referencias específicas a la igualdad de género que contenía el anterior decreto del Botànic, lo que consideran un paso atrás que deja a las docentes "invisibilizadas" frente a conductas machistas que, aseguran, están volviendo a los institutos.

Conselleria, por su parte, niega esto y asegura que el decreto viene, precisamente, a reducir la violencia en las aulas dando una mayor autoridad al docente de la que ya tenía, además de darle cobertura jurídica en caso de agresiones.

Asfixia burocrática

Si hay algo que une a los claustros de Alicante, Castellón y Valencia es el rechazo al "muro de papel". Para el 81,47% de las mujeres y el 76,36% de los hombres, la excesiva burocracia es el principal factor de malestar.

Los docentes valencianos denuncian que se han convertido en gestores de datos. El tiempo que debería dedicarse a la enseñanza o corregir ejercicios se pierde en aplicaciones digitales deficientes y protocolos interminables. Esta carga, sumada a unas ratios que el 75% califica como inasumibles, crea un escenario donde la calidad educativa es la primera víctima. El profesorado siente que la Administración les pide "milagros" y descuida las condiciones del aula.

Salud laboral y pérdida de poder adquisitivo

El malestar no es solo anímico; es físico y económico. El informe alerta sobre un incremento en los riesgos psicosociales (ansiedad y depresión), lo que ha llevado al sindicato a exigir mejoras urgentes en la dotación de personal para combatir este desgaste. A nivel financiero, el consenso es casi absoluto: el 95,1% afirma que su salario no ha seguido el ritmo de la inflación. La pérdida de poder adquisitivo, estimada en más de un 20% en los últimos 15 años, es vista como el clavo final en el ataúd de su motivación.

"No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de respeto profesional", señalan los encuestados. Para un 94% de los docentes, el sueldo actual es inadecuado para la responsabilidad que asumen. Cuando el salario no dignifica, el "quemado" laboral se vuelve inevitable.

Un sistema en riesgo de colapso

Las movilizaciones del último trimestre, que incluyeron la jornada de huelga del pasado 11 de diciembre, fueron, hasta cierto punto, la manifestación de este hartazgo. El profesorado valenciano exige una reducción drástica de la burocracia, la bajada de ratios y, por encima de todo, un respaldo institucional que hoy solo siente el 14% del colectivo.

La Conselleria de Educación tiene sobre la mesa una radiografía nítida: un sistema sostenido por la voluntad de unos profesionales que, en un 43% de los casos, ya no sienten que su trabajo sea digno. Si no se recupera el prestigio del docente y se reduce la presión administrativa, la escuela pública valenciana se enfrenta a una crisis de vocaciones que hipotecará el futuro de la próxima generación.