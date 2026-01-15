Gandia acogerá la asamblea de los nacionalistas europeos en que se integra Compromís

Gandía acogerá en 2026 la Asamblea General de la Alianza Libre Europea (ALE), el principal encuentro anual de las fuerzas políticas nacionalistas y soberanistas del continente. El evento reunirá a partidos y representantes de toda Europa y situará a la ciudad como un punto de referencia del debate político europeo en un momento clave para el futuro de la Unión, señala la formación en un comunicado.

El eurodiputado de Compromís y miembro de la Alianza Libre Europea, Vicent Marzà, ha destacado la importancia política de la cita y el contexto en el que se celebrará: “La Asamblea General de la ALE llega en un momento marcado por los ataques al derecho internacional y a la soberanía de las naciones. Desde Gandia reivindicaremos el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro, en un escenario de interdependencias globales que exige cada vez más cooperación y menos imposiciones”.

Asimismo, la Secretaria General de Més, Amparo Piquer, ha querido agradecer el respaldo de la organización europea a Compromís y al trabajo que se está desarrollando en el ámbito valenciano: “Queremos agradecer a la Alianza Libre Europea y a su presidenta, Lorena López de Lacalle, el apoyo y la confianza depositados en Compromís y en el trabajo que estamos realizando en València, especialmente después de unos meses muy duros de oposición. Este respaldo europeo es un estímulo para seguir defendiendo políticas valientes y transformadoras desde el territorio”.

Por su parte, la portavoz de Compromís en Gandia, Alicia Izquierdo, ha subrayado la capacidad de la ciudad para acoger un evento de estas características: “Gandia está preparada para recibir a las fuerzas nacionalistas y progresistas de toda Europa. Somos una ciudad abierta, diversa y europea, y esa diversidad que caracteriza a la Alianza Libre Europea es exactamente la que representa Compromís en Gandia: una política cercana, plural y comprometida con su gente”.

La ALE es uno de los 12 partidos políticos europeos reconocidos por la Unión Europea y el único que defiende el derecho a la autodeterminación como pilar fundamental de la democracia europea. Con la celebración de esta Asamblea General en Gandia, la Alianza Libre Europea quiere “demostrar que, frente al miedo y la inacción, hay otra forma de hacer las cosas y hay esperanza”, en palabras de su presidenta, Lorena López de Lacalle. El evento coincidirá también con la asamblea de la Fundación de la ALE, la Fundación Maurits Coppieters y de la EFAY, juventudes europeas a las que pertenece JovesPV.