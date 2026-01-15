Gandia acogerá la asamblea de los nacionalistas europeos en que se integra Compromís
La formación reunirá a más de 40 formaciones nacionalistas, soberanistas y regionalistas de la Alianza Libre Europea entre el 4 y el 7 de junio
Gandía acogerá en 2026 la Asamblea General de la Alianza Libre Europea (ALE), el principal encuentro anual de las fuerzas políticas nacionalistas y soberanistas del continente. El evento reunirá a partidos y representantes de toda Europa y situará a la ciudad como un punto de referencia del debate político europeo en un momento clave para el futuro de la Unión, señala la formación en un comunicado.
El eurodiputado de Compromís y miembro de la Alianza Libre Europea, Vicent Marzà, ha destacado la importancia política de la cita y el contexto en el que se celebrará: “La Asamblea General de la ALE llega en un momento marcado por los ataques al derecho internacional y a la soberanía de las naciones. Desde Gandia reivindicaremos el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro, en un escenario de interdependencias globales que exige cada vez más cooperación y menos imposiciones”.
Asimismo, la Secretaria General de Més, Amparo Piquer, ha querido agradecer el respaldo de la organización europea a Compromís y al trabajo que se está desarrollando en el ámbito valenciano: “Queremos agradecer a la Alianza Libre Europea y a su presidenta, Lorena López de Lacalle, el apoyo y la confianza depositados en Compromís y en el trabajo que estamos realizando en València, especialmente después de unos meses muy duros de oposición. Este respaldo europeo es un estímulo para seguir defendiendo políticas valientes y transformadoras desde el territorio”.
Por su parte, la portavoz de Compromís en Gandia, Alicia Izquierdo, ha subrayado la capacidad de la ciudad para acoger un evento de estas características: “Gandia está preparada para recibir a las fuerzas nacionalistas y progresistas de toda Europa. Somos una ciudad abierta, diversa y europea, y esa diversidad que caracteriza a la Alianza Libre Europea es exactamente la que representa Compromís en Gandia: una política cercana, plural y comprometida con su gente”.
La ALE es uno de los 12 partidos políticos europeos reconocidos por la Unión Europea y el único que defiende el derecho a la autodeterminación como pilar fundamental de la democracia europea. Con la celebración de esta Asamblea General en Gandia, la Alianza Libre Europea quiere “demostrar que, frente al miedo y la inacción, hay otra forma de hacer las cosas y hay esperanza”, en palabras de su presidenta, Lorena López de Lacalle. El evento coincidirá también con la asamblea de la Fundación de la ALE, la Fundación Maurits Coppieters y de la EFAY, juventudes europeas a las que pertenece JovesPV.
