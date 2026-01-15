La Generalitat abre una ventana digital para que la ayuden a combatir leyes obsoletas y burocracia excesiva

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ha puesto en marcha este jueves el 'Buzón contra la Hiperregulación', una herramienta digital destinada a recoger aportaciones de la ciudadanía, empresas y personal de la Administración pública para "identificar y eliminar normas obsoletas, con duplicidades o excesivamente complejas que dificultan la prestación de servicios públicos y generan cargas administrativas innecesarias".

La iniciativa se enmarca en el compromiso del Consell con una regulación "más simple, útil y orientada al ejercicio de derechos de las personas", especialmente en ámbitos clave como los servicios sociales, la educación, la sanidad y la actividad empresarial, donde una normativa compleja y dispersa "puede ralentizar la atención a la ciudadanía, retrasar la puesta en marcha de recursos y servicios, dificultar el trabajo de los profesionales públicos o frenar iniciativas económicas y proyectos de inversión", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Normas que complican la vida

El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha destacado que el objetivo de esta propuesta "es detectar normas obsoletas, duplicadas o innecesariamente complejas que dificultan la vida de las personas, frenan la actividad económica o ralentizan la prestación de los servicios públicos".

El buzón ha sido desarrollado en colaboración con la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) y es accesible desde el portal institucional de la Generalitat y el Canal Empresa. Así, a través de un formulario web, cualquier persona o entidad podrá comunicar problemas regulatorios que haya detectado y describir cómo afectan a la prestación de servicios o al desarrollo de actividades, así como proponer soluciones o sugerencias de mejora con impacto en la reducción de plazos, la eliminación de trámites innecesarios y una mayor eficiencia en la gestión pública.

Administración más ágil

Con esta iniciativa, el Consell "refuerza su apuesta para lograr una mejora regulatoria real y efectiva, alineada con las mejores prácticas en materia de simplificación administrativa y calidad normativa". "A través de este buzón cualquier persona puede proponer mejoras concretas para reducir trámites, ahorrar tiempo y avanzar hacia una Administración más ágil, más cercana y orientada a las personas y a las empresas", ha señalado Fran Ortega, quien ha añadido que la habilitación de este instrumento "permitirá recoger experiencias reales y propuestas concretas para avanzar hacia una normativa más clara, proporcionada y orientada a mejorar la vida de las personas y de las empresas en la Comunitat Valenciana"