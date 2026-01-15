González Pons estará al frente de la misión de observadores europeos en las elecciones de Colombia

La Unión Europea, en respuesta a una invitación de las autoridades colombianas, desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán este 2026 en Colombia.Una misión al frente de la cual estará el eurodiputado valenciano y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

"La Unión Europea me ha nombrado jefe de la misión de observación internacional de las tres elecciones a celebrar en Colombia, lo que en el presente contexto internacional es una gran responsabilidad, además de un reconocimiento", ha asegurado González Pons, en alusión a la crisis geopolítica que ha desatado el presidente norteamericano Donald Trump tras su intervención militar en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro y sus amenazas sobre Groenlandia, Cuba y Colombia, país que actualmente preside Gustavo Petro.

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha nombrado Observador Jefe a Esteban González Pons, que ha declarado sentirse "profundamente honrado de haber sido invitado a liderar la MOE UE en Colombia", al tiempo que espera "contribuir a la defensa de las garantías electorales en un país con una larga tradición de celebración de elecciones transparentes y creíbles". "Estas elecciones tendrán lugar en un momento histórico importante y representan una oportunidad para que todos los actores involucrados trabajen para consolidar las credenciales democráticas del país», ha continuado el eurodiputado.

Antecedentes

El objetivo de este misión europea de observación es proporcionar una evaluación integral, independiente e imparcial del proceso electoral basada en estándares internacionales y regionales para elecciones democráticas. estará compuesta por diferentes grupos de observadores. El Equipo Central estará compuesto por 10 expertos electorales, cuya llegada a Colombia está prevista para el 26 de enero de 2026.

Treinta y ocho observadores a largo plazo se unirán a la misión en la segunda semana de febrero y se desplegarán por todo el país. Finalmente, al menos 46 observadores a corto plazo adicionales reforzarán la misión cada día de elecciones. La MOE UE permanecerá en el país hasta la finalización del proceso electoral.

De acuerdo con la metodología de la UE para la observación electoral, la misión emitirá un comunicado preliminar y ofrecerá una conferencia de prensa poco después de cada elección. Tras la finalización del proceso electoral, se presentará y compartirá con las partes interesadas un informe final que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales.