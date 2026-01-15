Los virus respiratorios siguen en plena meseta: cae la gripe, pero repunta el sincitial

La transmisión de los virus respiratorios se mantiene en una meseta, relativamente elevada, desde hace tres semanas. En los últimos siete días, los comprendidos entre el 5 y el 11 de enero, la incidencia ha repuntado levemente hasta los 852,2 casos por cada 100.000 habitantes -ha subido 15,4 puntos en una semana-, unos valores similares a los de las últimas tres semanas; desde la última de diciembre, la curva -algunos puntos arriba o abajo- se mueve en los mismos términos. Así se refleja en la última actualización del informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira).

Incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana entre el 5 y el 11 de enero. / GVA

En este caso, la gripe desciende hasta los 121 puntos, son 112,5 puntos menos que hace siete días. En contraposición, el virus respiratorio sincitial (VRS), el causante de la bronquiolitis, repunta hasta los 138,9 puntos de incidencia frente a los 118,8; supone un aumento de 20,1 puntos en solo siete días. El que permanece sin casos diagnosticados es la covid que, por segunda semana consecutiva, se sitúa en 0 casos.

Evolución dela gripe , la covid y el VRS en la Comunitat Valenciana. / Sivira

Al detalle

El cambio más notable en las últimas semanas es que el grupo que mantiene la tendencia al alza en la transmisión es el de mayores de 65 años con 1.028,3 casos por cada 100.000 habitantes, 58,5 puntos más que hace siete días. En el resto de franjas de edad, la curva es descendente y, de hecho, la de 0 a 4 años, la más explosiva siempre, cae más de 300 puntos hasta los 2.015,2 puntos.

Por departamentos de salud, la incidencia más alta se registra en el de Requena, por encima de los 1.200 puntos de incidencia. Es la única nota discordante porque la mayoría de zonas se encuentra dentro de la franja entre 800 y 1.000 puntos. Por debajo de estos números, se encuentran los departamentos de Alacant, Sant Joan y Vinaròs.

Un pico adelantado

Como se viene observando desde hace semanas, la actual temporada de virus respiratorios ha tenido un pico de la ola anticipado varias semanas. Si lo normal en anteriores años, era que el punto álgido se alcanzara en la primera mitad del mes de enero, este año se ha adelantado a diciembre. Fue en su primera semana cuando la incidencia se disparó hasta los 1.192,6 puntos, superando incluso el pico de la temporada 2024-2025. Esa semana, por ejemplo, la incidencia se situó por encima de los 1.6000 puntos en el departamento de Xàtiva-Ontinyent.

Falta por ver si la temporada se cierra con un único pico o habrá un segundo. Por el momento, la incidencia sigue alta, pero estable en las dos primeras semanas del año; las Navidades no han provocado, por el momento, un repunte destacado de la incidencia. Sin embargo, habrá que observar la evolución de las próximas semanas y meses. El experto Salvador Peiró, investigador en Fisabio, comentaba en diciembre que, en otras temporadas en las que ha habido un pico muy temprano, se ha producido un segundo al inicio de la primavera.

'Klado', más resistente

La temporada ha estado protagonizada por la presencia de la variante klado, mucho más virulenta y de rápida transmisión que las anteriores. Si es o no la razón por la que este año se ha adelantado, no hay constancia científica. Los expertos consultados por Levante-EMV en las últimas semanas, no se atrevían a darlo como principal causa.

Esta variante o mutación lo que sí ha provocado es que las vacunas hayan perdido cierta efectividad, como constataba la propia Conselleria de Sanidad en un informe interno, aunque siguen siendo esenciales para proteger frente a cuadros complejos y evitar la muerte; en ello insisten desde el departamento de Marciano Gómez. Pese a lo sospechado y transmitido por los médicos de Atención Primaria, Sanidad ha administrado un 14 % más de dosis de gripe que el año anterior. A 31 de diciembre, ya se habían inoculado más de 1,1 millones de dosis.