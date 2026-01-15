La huelga de médicos se cierra con un 3,63 % de seguimiento y cancelaciones puntuales

El apoyo a la cuarta huelga de médicos en la sanidad pública valenciana en menos de un año ha subido ligeramente en esta segunda jornada con un seguimiento del 3,63 %; en la jornada del miércoles, el apoyo fue del 3,09 %; ha crecido poco más de medio punto. Por provincias, es la de Valencia donde más médicos han decidido sumarse, aunque la cifra es de 4,19 %; seguida por Castellón, con un 2,94 %; y Alicante, con un 2,71 %.

El bajo respaldo a la convocatoria deja, por tanto, cancelaciones de citas, pruebas y cirugías muy puntuales. Se han producido algunas, pero han sido casi anecdóticas porque la mayoría de facultativos han acudido a trabajar, pese a unos servicios mínimos un poco más elevados que en la convocatoria de diciembre. Sí que se ha notado en casos concretos; por ejemplo, si un anestesista se ha sumado al paro, su quirófano no ha podido operar.

Sanidad no ha ofrecido una cifra oficial de citas pospuestas debido al paro, pero si se hace una correlación con lo ocurrido en diciembre, el número de consultas y pruebas canceladas podría ser de 2.800, aproximadamente.

Sindicato minoritario

El paro ha sido convocado, en este caso, por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), un sindicato más minoritario que CESM, quien convocó los anteriores paros. De hecho, como explicaban los segundos en sus redes sociales, Amyts no forma parte del comité de negociación con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, pese a que ha sido invitada a sumarse, por su implantación en varias regiones.

En este sentido, CESM explicaban que el comité de huelga, quien promulgó las anteriores movilizaciones, trasladará las acciones a emprender en el futuro a nivel nacional. De hecho, en esta ocasión, la huelga no se ha convocado en todas las comunidades autónomas.

Mucho menos seguimiento

Los datos son pírricos, sobre todo si se comparan con el paro convocado en diciembre, de cuatro días e impulsado por CESM nivel nacional; en esta ocasión, la huelga solo se ha producido en algunas autonomías. Entonces, el seguimiento fue del 15 % el primer día, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad ; que se replicó el segundo día; y creció en la tercera y cuarta jornada de paro, con datos de seguimiento del 16,04 % y del 17,12 %, respectivamente. Las cuatro jornadas se cerraron con cerca de 60.000 citas pospuestas.