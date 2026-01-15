Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

Pendientes de la formación y ubicación de la ciclogénesis mediterránea que afectará a la Comunitat Valenciana a principios de la próxima semana y que puede ocasionar "crecidas fluviales e inundaciones en zonas bajas", así como "daños en paseos marítimos y caida de árboles", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los expertos aguardan ahora el cambio de tiempo anunciado en Valencia y confirmado por la Aemet para los próximos días.

Las lluvias previstas para la finalización de la semana actual y el fin de semana que está a punto de empezar se repartirán por el territorio valenciano y no se espera que sean de gran intensidad. Es decir, en esta primera fase del temporal, las precipitaciones en Valencia serán dispersas y débiles, mientras que en la segunda etapa (a partir de la noche del domingo o el lunes) serán persistentes y generosas, pero mucho menos cuantiosas que las registradas durante el último episodio de lluvias, ocurrido poco antes de fin de año, según anuncia Juan José Villena, redactor jefe del portal meteorológico Meteored.

Desde el perfil ValenciaWeather, especializado en el análisis y predicción del tiempo en Valencia, se ofrecen también las claves del temporal que se avecina y se revela lo que nos espera en jornadas venideras: Una "levantada de libro" o, lo que es lo mismo, un temporal típico de la costa mediterránea española, con flujo continuo de viento de levante procedente del mar y cargado de humedad que favorece (en condiciones óptimas) las lluvias sobre el territorio.

El tiempo en Valencia esta semana

Antes de que llegue ese momento, las lluvias serán moderadas y, en algunos puntos de la provincia de Valencia, incluso escasas. El viernes 16 y el sábado 17 de enero los "vientos de componente sur-sureste" llevarán "los máximos de precipitación" a centrarse "en el norte de Castellón", tal y como especifica ValenciaWeather.

Por tanto, aunque el agua también alcanzará a Valencia, lo hará en menor medida y menos aún cuanto más al sur. De hecho, en zonas como Gandia, la Aemet no elimina del todo el riesgo de lluvias pero estima que, de darse, serán mínimas, si no del todo inexistentes.

En puntos más septentrionales, como la ciudad de València, las precipitaciones podrían ser de carácter ligero y, algo más al norte, por ejemplo en Requena, los chubascos serán más probables y de mayor entidad, aunque aún así exiguos, según vaticina la Agencia Estatal de Meteorología ya para el viernes 16 de enero.

El tiempo en Requena a partir de la madrugada del viernes 16 de enero, según la Aemet. / Aemet

El domingo 18 será cuando llegue "el plato fuerte", en palabras de ValenciaWeather. Será por la noche y, si se dan las condiciones y la borrasca fría de Baleares "se sitúa en el punto óptimo, el cóctel para lluvias abundantes en la provincia está servido".

De hecho, insiste, "el modelo europeo viene con mapas intensos" que anuncian "temporal de viento y oleaje y lluvia moderada y muy persistente hasta el miércoles", además de "nieve en las cotas más altas de la Comunitat Valenciana".

La Aemet alerta: "Lluvias muy persistentes"

El inminente cambio meteorológico ha llevado también a la Aemet a emitir una nota en la que alerta sobre este nuevo episodio de lluvias y recomienda a la población mantenerse informada sobre su evolución para conocer cuáles serán las zonas más afectadas.

Está claro que todo el litoral mediterráneo, entre Cataluña y Valencia, es susceptible de resultar golpeado por este temporal, aunque todo dependerá de dónde se coloque finalmente la borrasca fría. En función de su situación, las áreas que recojan más lluvia serán unas u otras.

Lo que sí garantiza la Agencia Estatal de Meteorología es que habrá "un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área peninsular mediterránea y Baleares, lo que originará temporal marítimo y probables rachas de viento muy fuertes, así como precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, especialmente en zonas del este y sur de Cataluña y la Comunitat Valenciana".

Tanto que la Aemet avisa de que "es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado". Las lluvias, además, continúa, "pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones, especialmente en zonas bajas".

Los "días álgidos del episodio serán", en principio, "el lunes 19 y el martes 20 de enero, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo". El martes se espera lo peor en la Comunitat Valenciana. No obstante, agrega la Aemet, "dada la naturaleza" del fenómeno, "existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atenció a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días".