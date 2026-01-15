"Majestad, ver estas fotos es recuperar parte de nuestra vida"

El agua alcanzó los 2,20 metros de altura en casa de Amparo y Vicente, vecinos de Paiporta, el día de la riada. No quedó nada. La dana se lo llevó todo. El álbum con las fotos de toda su vida estaba en la planta baja, pero cuando se disponían a tirarlo escucharon hablar del proyecto "Salvem les fotos" de la UPV. Unas estudiantes de restauración pudieron recuperar aquellos recuerdos de toda una vida, de sus hijos, de la familia... Algo por lo que Amparo y Vicente se quedaron sin palabras y en su lugar derramaron lágrimas. "Estas estudiantes no nos conocen de nada, y sin embargo llevan un año reparando fotos de familias para que puedan recuperar su memoria. No podemos estar más orgullosos de ellas y más agradecidas", contó Amparo, con la emoción en el rostro.

Ella y su marido son dos de las 1.500 familias que han podido recuperar sus fotos familiares echadas a perder por la dana gracias al trabajo incansable de cientos de estudiantes (la inmensa mayoría mujeres) que han podido salvar nada menos que 2.5 millones de fotos.

Felipe y Letizia viendo el proceso de reparación de las fotos. / VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

Pero este caso es especial, porque con Amparo y Vicente hablaron ayer los Reyes de España, Felipe y Letizia, en su visita al laboratorio del proyecto. El matrimonio explicó que los monarcas se mostraron cercanos y se interesaron por su sufrimiento, que le preguntaron cómo sobrellevaron la dana viviendo en la zona cero, y escucharon de primera mano el relato de la angustia que solo conocen los que lo han perdido todo. O casi todo. Porque los recuerdos, al menos, se salvaron.

Mar, Rosa o Aissa, son tres nombres de las estudiantes que llevan un año rescatando la memoria colectiva a base de trabajo voluntario. Las tres hablaron con los periodistas y declararon, con humildad, que es un orgullo formar parte del proyecto. Cuando las cámaras se fueron, y ya de noche, ellas se quedaron trabajando: había que colgar fotos para que se secaran.

"Hemos recuperado parte de nuestra vida"

«Majestad, vernos en estas fotos es recuperar parte de nuestra vida», le explicaba Vicente a la Reina mientras observaban juntas el estado de algunas de las imágenes que el equipo de restauración está tratando de estabilizar. El encuentro ha servido para que los monarcas comprendan, a través de la piel de las víctimas, por qué este proyecto es hoy el más importante de Europa en su género: no se trata de restaurar papel, sino de coser el alma de 1.500 familias que se negaron a que el fango tuviera la última palabra.

Los reyes con todas las voluntarias del proyecto Salvem les Fotos. / VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

Vicente ha relatado al Rey cómo, en mitad del caos de aquellos primeros días de noviembre de 2024, una instrucción radiofónica les salvó el recuerdo. Les dijeron que metieran los álbumes en bolsas y los guardaran en el congelador. Aquella medida de emergencia, diseñada para detener el crecimiento de hongos en el papel húmedo, es la que ha permitido que hoy sus recuerdos estén bajo la custodia de los expertos de la UPV. «No sabíamos qué hacer con ellas, pero las guardamos con la esperanza de que alguien nos ayudara», explicaba Vicente. Para este matrimonio, ver hoy a los estudiantes trabajar con fotos de tantas familias es un alivio y una alegría.

Mar, Rosa y Aissa

Frente al matrimonio, escuchando, se encontraban Mar, Rosa y Aissa, tres de las 170 voluntarias de Conservación y Restauración que llevan más de un año dedicando su formación a esta causa. Sus testimonios reflejan la enorme carga ética que conlleva su labor y todo el cariño con el que la desempeñan.

Mar describió la visita real como un momento "muy emotivo" que sirve para reconocer el esfuerzo de un año y medio de trabajo. Según explica la estudiante, los monarcas mostraron una curiosidad genuina no solo por los aspectos técnicos, sino por el factor humano del proyecto: "Se han interesado, sobre todo, por el proceso de intervención de las fotografías y por nuestra relación con las familias, con las que hemos establecido un trato muy agradable". De hecho, como curiosidad han explicado que en algunas de las fotos recuperadas de los afectados salen los propios monarcas.

Los reyes junto a los responsables del proyecto y el rector de la UPVJosé Capilla. / VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

Desde el área técnica, otra de las estudiantes encargada de la fase más sensible, la zona de lavado, detalló la complejidad de rescatar recuerdos cubiertos por la catástrofe. "Nos encargamos de higienizar las fotos, retirar los elementos de barro y eliminar todos los hongos que pueda haber", relató, subrayando que para los afectados recuperar estas imágenes lo es "todo". La joven compartió una de las anécdotas más conmovedoras del proyecto: "Un hombre al que llamamos para devolverle sus fotos el día antes de su cumpleaños nos dijo que era el mejor regalo que le habían hecho nunca".

Por su parte, Rosa, responsable de otra de las áreas del laboratorio, destacó la "familiaridad y falta de protocolo" con la que los monarcas se dirigieron a ellas. Percibió en los Reyes una "mucha intención de saber y conocer" sobre el proceso científico desarrollado durante los últimos 14 meses, el cual funciona con la precisión de un "hospital" con sus zonas de triaje y cuidados intensivos.

Un hito internacional en la 'terreta'

La visita de los monarcas ha servido también para certificar que ‘Salvem les fotos’ ha trascendido las fronteras valencianas. Bajo la dirección de Pedro Vicente-Mullor, Pilar Soriano y Esther Nebot, el proyecto cuenta con la participación de 18 entidades de educación superior y el apoyo de especialistas internacionales. Los Reyes han podido conocer cómo la Inteligencia Artificial y los escáneres de alta precisión, financiados por el Ministerio de Cultura y la Diputación de València, se ponen al servicio de historias mínimas pero fundamentales.

Don Felipe, que ya en noviembre ensalzó la «grandeza de los pequeños detalles» de esta iniciativa, ha comprobado hoy que ese detalle es, en realidad, el cimiento de la reconstrucción afectiva de la provincia. La jornada en la UPV ha concluido sin grandes discursos, pero con un compromiso renovado. Amparo y Vicente han regresado a su calle en Paiporta sabiendo que sus fotos siguen en las mejores manos; los estudiantes, por su parte, han vuelto a sus pinceles y cubetas. Cada rostro que consiguen hacer florecer del barro es una batalla ganada al olvido.