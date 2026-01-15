Nuevo 'shock' en Compromís: Aitana Mas y Alberto Ibáñez dejarán el liderazgo de Iniciativa

Nuevo sobresalto en Compromís. Aitana Mas y Alberto Ibáñez, coportavoces de Iniciativa PV, una de las tres patas de la coalición, dejarán el liderazgo de la formación ecosocialista en la celebración del próximo congreso del partido previsto para finales de marzo. Mas, exvicepresidenta de la Generalitat y actual síndica adjunta en las Corts, da "un paso al lado" y no se presentará a la reelección de su cargo porque, asegura, no puede descuidar el proceso oncológico que comenzó en la primavera de 2024 después de que le detectaran un cáncer de mama. Ibáñez, por su parte, asegura que él considera que es importante que se centre en su tarea como "diputado y portavoz en el Congreso".

Ibáñez y Mas han enviado sendas cargas a la militancia de Iniciativa, a las que ha tenido acceso este periódico. En ambas han explicado que han decidido no optar a la reelección como portavoces de Iniciativa-Compromís, cargo para los que fueron elegidos en febrero de 2022 . Ambos sustituyeron a la entonces vicepresidenta y consellera Mónica Oltra en una forma de evidenciar el relevo generacional dentro del partido ecosocialista de Compromís.

Ese primer paso que les situó como referentes orgánicos de la coalición, por delante de otros cargos como Mireia Mollà, una decisión que se complementó tres meses después a nivel institucional con la salida de Oltra del Ejecutivo autonómico tras la que Mas sería elegida vicepresidenta. Ahora, cuatro años después y a las puertas de un nuevo ciclo electoral donde Compromís todavía tiene que fijar sus alianzas, Mas e Ibáñez dan un paso al lado.

"No ha sido fácil"

Así, en su carta, Mas admite que no es la decisión que le gustaría haber tomado. "No ha sido fácil la decisión, he dudado hasta el punto de estar escribiendo estas líneas", señala la dirigente valencianista. "No es la decisión que quería tomar, no os engañaré", se sincera. Así, narra que estos cuatro años no han sido "sencillos y recuerda la "obligada dimisión de Mónica", "las primarias contra una parte de mi propio partido" (en referencia a la candidatura de Gerard Fullana para encabezar la lista por Alicante), los "nuevos equilibrios" en Compromís o "volver a la oposición".

Aitana Mas y Alberto Ibáñez, durante un Consell Executiu de Iniciativa / Levante-EMV

Todo eso, ha indicado, "ha pesado" en su determinación de no revalidar este liderazgo, "más bien al contrario: son precisamente las que me han hecho entender que mi voz continúa siendo necesaria en este proyecto". Sin embargo, ha admitido que cuenta con una "realidad que no puedo descuidar" y es su proceso oncológico, que no ha acabado. "En los próximos meses me habré de enfrentar a dos operaciones que no serán sencillas y requerirán paciencia y rehabilitación".

Es por eso que toma la decisión de dejar el cargo orgánico ante un momento que se avecina convulso, un año preelectoral (los comicios están previstos para mayo de 2027) en el que vienen negociaciones internas, confección de listas y preparación de campañas. "Se necesita una portavoz que pueda estar al 100 % y como por desgracia sé lo que es serlo y no poder ejercer pienso que es mejor hacer un paso al lado y dejar espacio a alguien que le pueda dar a Iniciativa y a Compromís el tiempo y la dedicación que corresponden en los próximos meses", justifica en su carta en la que, no osbtante, avisa esto es solo "una pequeña parada en el camino para coger impulso".

"Arrimar el hombro"

Por su parte, en su carta en la que comunica que no se presenta a la reelección como portavoz, Ibáñez ha señalado que después del último año, "también creo que es importante que me centre en mi tarea como diputado y de portavoz en el Congreso". "Necesitaría más páginas que en la última ponencia política para explicar la complejidad y fragilidad de cada semana en Madrid, pero también las ganas, el trabajo y sinergias que hemos construido para ir cumpliendo nuestra agenda y cerrar la puerta al fascismo", ha explicado.

Es por ello que ha reclamado "arrimar el hombro, ponernos a trabajar, aparcar la queja sin renunciar a la crítica, ante la antipolítica, más militancia, ante el auge fascista, más justicia, ante el autoritarismo, más libertad, ante su odio, más hermanamiento". También ha querido "desear suerte y aciertos" a quienes vienen, "paciencia y firmeza, organización y empatía, escucha y criterio, respetar Iniciativa, fortalecer Compromís y ampliar alianzas, que con una hoja de ruta compartida, nos permitan ser alternativa transformadora con vocación de gobierno".