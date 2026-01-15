Ortí recupera el diálogo de la Conselleria de Educación con los directores escolares

La normalización institucional está regresando a los pasillos de la Conselleria de Educación. Tras años de una relación gélida, la nueva titular del departamento, Carmen Ortí, ha mantenido este jueves un encuentro con las principales asociaciones de directores de la enseñanza pública y la patronal de la privada. Esta reunión consolida la estrategia de "deshielo" iniciada el pasado 7 de enero con los sindicatos. La voluntad de la consellera es "conocer de primera mano" los problemas que marcan el día a día de los centros y establecer un canal de comunicación estable que permita rebajar la tensión en el sector.

Un cambio de aires y formas en Campanar

El encuentro simboliza una ruptura total con la etapa anterior. José Antonio Rovira, predecesor de Ortí, dejó como herencia una gestión caracterizada por la ausencia de diálogo voluntario; las reuniones solo se producían bajo la presión de la protesta o imperativos legales. Frente a ello, Ortí impone está demostrando que puede tender muchas manos, pero sobre todo, que habla el mismo lenguaje que los y las docentes, porque ella viene de ser una más.

El sector percibe este movimiento como un reconocimiento a la labor de los equipos directivos. Mientras que en la anterior legislatura el diálogo era un recurso escaso, la actual consellera parece haber entendido que no se puede gestionar un sistema de la complejidad del valenciano de espaldas a quienes lo operan sobre el terreno.

Las voces de la dirección

Los representantes de las direcciones han salido del encuentro con una sensación de alivio que no ocultan. Toni Picornell, presidente de ADIES-PV, ha valorado positivamente que sea la propia administración quien tome la iniciativa: "Nos ha gustado que convocara la consellera como hacía el Botànic". Para Picornell, esta proactividad es fundamental para que la administración no viva en una burbuja ajena a la realidad de las aulas.

En la misma línea se ha pronunciado Isabel Moreno, presidenta de la asociación de directores de Primaria (ADEP-PV). Moreno ha destacado la importancia de este gesto para rebajar la tensión en los centros: "Nos ha gustado mucho la proactividad de la consellera al convocarnos directamente". Para la representante de Primaria, la reunión ha sido una oportunidad vital para "transmitir el malestar que hay en los claustros" tras meses de incertidumbre.

Reivindicaciones y confianza institucional

Desde las asociaciones han presentado un guion detallado con 12 puntos críticos que consideran urgentes. La receptividad de Ortí ha sido, según los asistentes, notable en áreas donde la burocracia se ha convertido en un obstáculo. "Agradecemos que haya confianza de la administración con las direcciones de los centros; cuando pedimos un recurso es porque lo necesitamos, no por capricho", ha reafirmado Picornell.

Esta confianza se traduce en peticiones concretas para agilizar la gestión diaria. Los directores han insistido en que la administración debe ser una facilitadora y no un freno, especialmente en un momento en que la carga administrativa de los equipos directivos ha alcanzado niveles críticos.

Retos urgentes: del PAS a la climatización

Más allá de las formas, la reunión ha servido para poner sobre la mesa problemas. Uno de los puntos más críticos es la situación del Personal de Administración y Servicios (PAS). Las asociaciones denuncian que las adjudicaciones de bajas y vacantes son "muy complejas" y requieren un giro de 180 grados tras décadas de un sistema que consideran obsoleto.

En el ámbito digital, se ha exigido la recuperación de las licencias de Office para todos los centros, una herramienta indispensable para la agilidad administrativa que fue recortada recientemente, generando graves problemas de gestión documental.

Por último, la crisis climática ha ocupado un lugar central. Los directores han pedido medidas estructurales para afrontar las temperaturas extremas: la instalación de placas solares en todos los centros de secundaria para reducir costes y el uso de bombas de calor para una respuesta rápida ante el frío. El compromiso de la Conselleria ha sido el de pasar de los documentos a la ejecución real de estos proyectos.

Apagar los fuegos para evitar la huelga

Este nuevo clima de entendimiento se produce en un contexto de fragilidad. Ortí heredó una "olla a presión" con un calendario de huelgas docentes ya convocado y una movilización masiva que el pasado diciembre sacó a la calle a cerca de 14.000 profesores. El reto de la consellera es transformar esta voluntad de diálogo en acuerdos concretos antes de febrero. El éxito de su mandato dependerá de si esta ronda de contactos es el inicio de una nueva política basada en el consenso o sólo una tregua más.