Patronal y sindicatos valoran el nuevo modelo de financiación pero exigen diálogo a los partidos para mejorarlo

Aprobado con observaciones. Los agentes sociales han hecho pública este mediodía su opinión respecto a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno, con una valoración "positiva" pero sujeta a mejoras en cuestiones como el fondo de nivelación hasta la aprobación definitiva o una quita mayor de la deuda que actualmente lastra las finanzas autonómicas.

UGT-PV, CCOO PV y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han emitido un comunicado conjunto donde se "valora de forma positiva la presentación de una propuesta de cambio de modelo de financiación, así como el avance que supone respecto al modelo actualmente vigente. Sin embargo, también se advierte que no garantiza una solución definitiva a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana", apunta el comunicado.

La toma de partido llega después de una mañana de encuentros entre la líder del PSPV y ministra Diana Morant, primero con los sindicatos en la sede del partido y al mediodía en la casa de CEV, con el nuevo presidente Vicente Lafuente. La posición de los sindicatos, cabe destacar, ha sido más entusiasta tras el primer encuentro, enfriada posteriormente en un comunicado más cercano a las tesis del Consell.

De acuerdo con las estimaciones hechas por el Ministerio, la Comunitat Valenciana podría disponer en 2027 de un incremento de recursos cifrado en torno a 3.669 millones de euros en comparación con el monto que ha asignado el sistema actual en la liquidación de 2023. "Este aumento potencial de financiación podría traducirse en una mejora sustancial de los recursos disponibles, condición necesaria para reforzar el estado del bienestar, los servicios públicos y para apoyar de manera más eficaz al tejido productivo valenciano", estiman los agentes sociales.

Fondo de Nivelación

No obstante, sindicatos y empresariado asumen las consideraciones formuladas por la Comisión de Expertos, y llaman a mejorar el modelo en la negociación. Primero, hasta que el cambio sea una realidad exigen la creación de un Fondo de Nivelación Transitorio, "con recursos adicionales para las autonomías infrafinanciadas como la valenciana, evitando que se perpetúe durante más tiempo la situación de desigualdad que padece la Comunitat Valenciana".

Saneamiento de la deuda

Otra cuestión sustancial se refiere a la deuda: "Se subraya la necesidad de afrontar de manera decidida el saneamiento de la deuda autonómica, reclamando la condonación de parte de la deuda histórica generada por años de infrafinanciación". Se calcula que sería en torno al 80 % de los 60.000 millones de pasivo que arrastra la C. Valenciana. "Sin esta medida, una parte relevante de los nuevos recursos deberá destinarse al pago de intereses derivados de un sistema injusto, en lugar de orientarse a la inversión productiva y a la mejora de los servicios públicos", alerta.

En este contexto, y en medio del fuego cruzado entre Gobierno y autonomías del PP, los agentes sociales piden 'trellat'. "Instamos a todas las fuerzas políticas a abandonar posiciones maximalistas y a asumir un ejercicio de responsabilidad. Es el momento de practicar una política útil y realista, anteponiendo el interés general y el bienestar de la ciudadanía al rédito partidista", reclaman, al tiempo que piden "un debate sereno, riguroso y constructivo". Esto choca con algunas posiciones de autonomías que se niegan incluso a reunirse bilateralmente con el Ministerio de Hacienda para debatir sobre esta propuesta.

Y concluye, en clave valenciana: "Resulta imprescindible que el nuevo modelo parta del reconocimiento explícito de su situación singular de infrafinanciación estructural, ampliamente acreditada por los datos y por los informes técnicos disponibles. Cualquier reforma que no garantice, desde su entrada en vigor, una financiación que nos sitúe en la media por habitante ajustado, consolida las desigualdades que lastran la competitividad económica, la cohesión social y la calidad de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana".