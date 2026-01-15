El PSPV exige a Llorca autonomía ante Feijóo y apoyar la nueva financiación sin condicionarla a la deuda y al fondo de nivelación

El PSPV mantiene la presión sobre la Generalitat para que apoye el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España y que aumentaría en casi 3.700 millones los ingresos anuales de la C. Valenciana. El Consell salió de la reunión de este miércoles con la ministra María Jesús Montero con duras críticas al plan de reforma socialista, alegando que está diseñado para beneficiar a Cataluña y manteniendo otras condiciones, como que incluya el fondo de nivelación y una mayor quita de la deuda.

Unos argumentos rebatidos hoy por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, que ha instado al president Juanfran Pérez Llorca a no condicionar el respaldo de la Generalitat al “mejor modelo posible” para la autonomía a esos otros dos elementos. Morant se ha comprometido a que una vez salga adelante su formación “reclamará” al Ejecutivo central, del que forma parte como ministra de Ciencia, ampliar la condonación del pasivo para incluir la deuda vinculada a la infrafinanciación propia de la C. Valenciana, estimada en 40.000 millones, muy lejos de los 11.000 millones que ofrece la quita presentada por Moncloa.

Morant se ha expresado en estos términos tras reunirse con los líderes de UGT y CC OO, Tino Calero y Ana García Alcolea, a quienes entre otras cosas ha expuesto la posición del PSPV ante esta propuesta de reforma del sistema de financiación. Ambos dirigentes sindicales han mostrado su satisfacción con el planteamiento del ministerio y, aunque mantienen las reivindicaciones históricas del fondo de nivelación y la quita de deuda más amplia, se han alineado con los socialistas a la hora de reclamar a la Generalitat que desvincule la reforma de los otros elementos: “No es todo o nada”, ha señalado Calero.

El optimismo del PSPV ante la fórmula de Montero ha quedado patente en el plasma ante el que ha intervenido Morant, donde se leía ‘Per fi un finançament just’, un eslogan que reformula el nombre de la plataforma ‘Per un finançament just’ que durante años ha peleado para impulsar el cambio de modelo. La líder de la federación valenciana ha defendido que “supera todas las expectativas de las demandas históricas valencianas” y que además es “solidario”, rebatiendo las críticas de los territorios del PP que denuncian un trato de favor a Cataluña.

En ese sentido, ha pedido el “apoyo sin excusas” del Consell y ha exigido a Llorca que no “defienda la consigna de Génova” sino “los intereses valencianos”. “No puede perder esta oportunidad. Ha sido elegido por Feijóo y por Abascal, pero eso no significa que deba responder a los intereses de Génova”, ha incidido.

Una quita que alivia la carga de intereses

Sobre las condiciones que pone el PPCV y el Consell, ha indicado que sería “absurdo” votar en contra del modelo “y luego pedir una condonación” y seguir reclamando el fondo de nivelación. “Si no se aprueba seguiremos acumulando deuda”, ha añadido. Morant ha defendido que aceptando el modelo y esos 3.669 millones extra al año no se generaría pasivo ya que se eliminaría el déficit anual y ha solicitado apoyar también los 11.000 millones de quita, dado el alivio en intereses que generaría, de unos 1.000 millones. E incluso se ha ofrecido a “después”, “reclamar” al Gobierno ampliar esa condonación, como pide Llorca y los expertos valencianos en financiación.

No se ha movido, sin embargo, sobre el fondo de nivelación el cual ha señalado que está pensado para “mientras no haya modelo”. “El tema es que por fin hay un modelo encima de la mesa. Y no de 1.700 millones sino de 3.700 millones”. Sin ese instrumento, la Generalitat encararía 2026 en las mismas condiciones de infrafinanciación que ahora, pero Morant ha considerado que Llorca “puede sacar dinero” de otras partes.

Por ejemplo, de los “7.000 millones que ha dejado sin ejecutar”. También le ha recordado el voto en contra del PP a la senda de déficit, lo que quita “1.600 millones de capacidad de gasto” al Consell. O el mencionado apoyo a la quita y esos 1.000 millones de ahorro en intereses. “Igual no le hace falta tanto dinero”, ha zanjado.