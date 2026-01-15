El PSPV se lanza a 'vender' el nuevo modelo de financiación a los agentes sociales

El PSPV ejercerá este jueves más que nunca de rostro y voz del Gobierno central en la Comunitat Valenciana. Menos de 24 horas después de que María Jesús Montero explicara a los responsables de Hacienda de las comunidades (todas excepto Navarra y Euskadi) la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, los socialistas valencianos harán lo propio con los agentes sociales autonómicos, los que integran la Plataforma pel finançament just, en una forma de intentar que estos ayuden a ejercer presión sobre el Consell, y el PPCV, en la búsqueda de los apoyos necesarios para que salga adelante.

Vista la dificultad de abordar el plano político, con los 'populares' centrados en reclamar el fondo de nivelación, exponer las dudas sobre la condonación de la deuda y calificar el planteamiento de Hacienda como un privilegio para Cataluña; los socialistas valencianos, con la líder de la formación, Diana Morant, al frente, han preparado para este jueves una jornada en la que lanzarse en busca de adeptos hacia el nuevo sistema tras el rechazo manifestado por las autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La tourné, tal y como muestra la agenda publicada por el PSPV, tendrá uno de sus puntos fuertes en la reunión con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la patronal autonómica. Será el primer encuentro de la cúpula de la federación con el nuevo presidente, Vicente Lafuente, tras sustituir a final de año a Salvador Navarro. El despliegue de los socialistas será amplio ya que junto a la ministra de Ciencia acudirán el síndic en las Corts, José Muñoz; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la vicesecretaria general del PSPV y alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tània Baños.

En el otro lado de la mesa, y muestra de la importancia del movimiento, estarán junto a Lafuente la secretaria general de la CEV, Inmaculada García, así como los dirigentes provinciales de la organización empresarial: Eva Blasco, de Valencia; Luis M. Martí, de Castellón y César Quintanilla, de Alicante. No en vano, quien más se juegan son los socialistas ya que de conseguir el respaldo de la patronal al nuevo modelo podría servir de pinza hacia el Ejecutivo autonómico, que tras el encuentro con Montero ha verbalizado su rechazo a la propuesta, en línea con el resto de autonomías gobernadas por los 'populares'.

De hecho, a la cita con la patronal se le sumará un encuentro, a priori, más placentero: el de los sindicatos. El PSPV se reunirá con UGT-PV y CC OO PV, las otras dos organizaciones que conforman la Plataforma pel finançament just. Esta lleva casi un año y medio sin reunirse después de que los socialistas se desmarcaran del acuerdo que sí que apoyaban el resto de integrantes de esta entidad con el fondo de nivelación como punto central del choque.

Ahora, con una propuesta de modelo encima de la mesa, el PSPV trata de recuperar la sintonía con estas entidades, sobre todo si hay una nueva convocatoria, algo difícil visto que no existe el consenso necesario. Entre un encuentro y otro, Morant también se reunirá con cargos del propio partido para detallarles "iniciativas en defensa del nuevo sistema de financiación".

Rechazo en las Corts

Mientras los socialistas valencianos se erigen en los defensores y abanderados de la propuesta del nuevo modelo, hay más dudas en el resto de formaciones. La postura más próxima es la de Compromís que admiten que este nuevo sistema mejoraría la situación de la Comunitat Valenciana, "una oportunidad" que, sin embargo, no acaba de solucionar "los problemas estructurales", según especificó la diputada valencianista en el Congreso, Àgueda Micó, como la deuda generada por la infrafinanciación.

Por su parte, la presión llega de otra manera desde Vox que ha presentado una PNL en las Corts en la que exige justamente todo lo contrario: rechazar el acuerdo del nuevo sistema. Según ha informado el partido, la iniciativa parlamentaria pide que se recupere "la perspectiva nacional de los servicios públicos e impuestos para garantizar que las prestaciones llegan a todos los españoles , independientemente del lugar en el que residan"así como "poner fin al sistema territorial" autonómico, una moción ante la que deberá pronunciarse el PP.