VAIVÉN
El PSPV rebautiza la plataforma por la financiación
El PSPV está exultante con la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación. Tanto es así que este jueves, jornada que la formación ha dedicado a hacer pedagogía sobre el nuevo modelo ante los agentes sociales, los socialistas se han atrevido a 'rebautizar' la plataforma 'Per un finançament just', el foro que reúne a patronal, sindicatos y partidos políticos, por el de 'Per fi un finançament just'.
Un pequeño matiz en el nombre de apenas una palabra pero con el que voltean el significado del mismo, en un claro intento de defender que la propuesta del Ejecutivo central es "por fin" "justa" y cumple con las reivindicaciones históricas de la autonomía, un extremo que por ahora no comparte el Consell de Pérez Llorca.
