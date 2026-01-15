Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El recuerdo de Carlos Goñi (Revolver) para las víctimas de la dana desde Sevilla

El cantante afincado en València critica la gestión política y homenajea a los afectados más de un año después de la tragedia

Carlos Goñi, durante una entrevista.

Carlos Goñi, durante una entrevista. / Miguel Angel Montesinos

Redacción Levante-EMV

València

El cantautor Carlos Goñi, líder de la banda española de rock Revolver, protagonizó este pasado domingo un emotivo homenaje hacia las víctimas de la dana durante su concierto en Sevilla. Goñi, madrileño pero que ha pasado buena parte de su vida en València, se mostró muy crítico con la gestión política de la catástrofe.

Revolver se encuentra en medio de una gira por los 30 años de su gran éxito El Dorado. Y en todos los conciertos, según explicó, está dedicando a las víctimas uno de sus temas más populares, "Dentro de ti", que escribió hace más de 30 años pensando precisamente en València.

Ha pasado un año y tres meses de la tragedia pero Goñi quiere mantener el recuerdo en su tour por teatros en España. Volvió a hacerlo en el Cartuja Center de Sevilla, interpretando está canción en versión acústica y con toda su banda abrazada. Seguirá haciéndolo así hasta que el ultimo de los afectados recupere toda la "dignidad", dijo en el momento más emotivo de la noche ante el público sevillano.

El cantante, de 64 años, aclaró al auditorio que ya ha dejado de meterse en "charcos políticos y sociales" (eso se lo deja "a los jóvenes"), pero que seguirá haciendo una excepción con la dana. Goñi ya participó en València en un concierto homenaje con artistas invitados para recaudar fondos a finales de 2024.

