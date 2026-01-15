Renfe 'boicotea' al crítico Jordi Sevilla en su visita a València

"Buenos días, soy Jordi Sevilla, el causante involutario del retraso". Fue la manera en la que el exministro socialista inició su parlamento en el homenaje a Manuel Broseta. Y era cierto: si ese discurso lo estaba haciendo más cerca de las 12 que de las 11 era por él, porque no llegaba, y se le estaba esperando. Claro que si no llegaba no era por decisión suya, sino por el AVE en el que venía desde Madrid, que tuvo un retraso de más de media hora.

La situación provocó comentarios durante la espera de que era Óscar Puente, ministro de Transportes, quien boicoteaba al dirigente del PSOE crítico con Pedro Sánchez. "Se ha puesto celoso", se escuchó en uno de los corrillos en los que estaba Sevilla con otros representantes institucionales valencianos. Más claro y directo sonó el dardo que le lanzó Sevilla al servicio ferroviario en su presentación: "A nadie le extraña que haya sido culpa de Renfe".