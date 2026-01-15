Transportes
Renfe programa 58 servicios de autobús en el Corredor Mediterráneo por obras entre las estaciones de L’Aldea-Amposta y Castelló de la Plana
La compañía ofrece un total de 16 servicios por carretera para los viajeros de Larga Distancia entre L’Aldea-Amposta, Castelló de la Plana, València y Alicante
Los servicios de Media Distancia también contarán con un plan de transporte alternativo, con 42 circulaciones en autobús, entre las estaciones de Castelló de la Plana, Vinaròs y Tortosa
A raíz de las obras de mejora de la infraestructura que Adif está ejecutando para la adaptación al ancho estándar del tramo entre las estaciones de L’Aldea-Amposta-Vinaròs-Castelló de la Plana, Renfe programa un servicio alternativo por carretera, con 58 circulaciones de autobús, para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Larga y Media Distancia del Corredor Mediterráneo.
La compañía ofrece, durante la jornada del sábado 17 de enero, un total de 16 servicios por carretera para los viajeros de Larga Distancia, entre L’Aldea-Amposta, Castelló de la Plana, València y Alicante con una oferta total de 800 plazas. Entre L’Aldea y Barcelona el servicio se prestará en tren.
El domingo 18 de enero, se procede a la regularización del servicio habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6.55h desde Alicante hacia Barcelona que no circulará y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.
Media Distancia
En la misma medida, para los trenes de Media Distancia del Corredor, se ha establecido la circulación de 42 servicios en autobús. Los servicios de la línea València- Vinaròs contarán con un plan de alternativo por carretera entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada del sábado 17. El domingo 18 estará operativo el plan hasta las 12.00h. El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren.
Además, el tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa, realizará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa. A partir de las 12.00h del domingo 18 de enero se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- Muere Ricard Pérez Casado, exalcalde de València
- La nieve tiñe de blanco puntos del interior de la Comunitat Valenciana antes de un fin de semana de sol
- Mazón tardó una hora en contestar al decreto de ayudas para 'un huevo de afectados' el 29-O: 'Bien preparado, luego vemos
- Chabolismo del siglo XXI: 150.000 familias viven sin luz, agua, calefacción o alcantarillado