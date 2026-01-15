Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad trabaja en medidas como eximir a las farmacias rurales de las urgencias para garantizar su viabilidad

La directora general de Farmacia y la Asociación de Farmacias Rurales abordan líneas de apoyo, flexibilidad organizativa y conciliación profesional en los dispensarios de municipios poco poblados

La directora general de Farmacia, Elena Gras, con farmacéuticos del mundo rural.

La directora general de Farmacia, Elena Gras, con farmacéuticos del mundo rural. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La directora general de Farmacia de la Conselleria de Sanidad, Elena Gras, ha visitado la oficina de farmacia rural en Benafigos para reunirse con representantes de la Asociación de Farmacias Rurales de la Comunitat Valenciana (AFaRuVEC), con el objetivo de analizar sobre el terreno el impacto de las últimas medidas adoptadas por la Conselleria para garantizar la viabilidad de las farmacias rurales y reforzar su presencia en aquellos municipios con riesgo de despoblación.

Horarios y vacaciones

La visita se produce tras la reciente aprobación de la modificación del Decreto 187/1997, que actualiza el régimen de horarios, servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas de farmacia, incorporando por primera vez un enfoque específico para asegurar la viabilidad del modelo farmacéutico rural. Según ha destacado Elena Gras “esta reforma, largamente demandada por el sector, introduce mayor flexibilidad organizativa y mejora la conciliación profesional, sin comprometer la continuidad de la prestación farmacéutica a la ciudadanía”.

Durante el encuentro, la directora general de Farmacia ha subrayado “el papel estratégico de la farmacia rural como recurso sanitario de proximidad, especialmente en municipios con población envejecida y dispersa”.

Asimismo, en la reunión se han abordado las líneas de trabajo en desarrollo vinculadas al futuro Concierto de Prestación Farmacéutica, que priorizará servicios profesionales remunerados en el ámbito rural, como la atención domiciliaria, los sistemas personalizados de dosificación y actuaciones de apoyo a la cronicidad. Por otro lado, se ha destacado el papel de la farmacia rural como punto clave para reducir la brecha digital y facilitar a la población el acceso a la receta electrónica, la telemedicina y otros servicios digitales de salud.

Las urgencias en la farmacia rural

Entre las principales novedades del nuevo marco normativo destaca la posibilidad de eximir del servicio de urgencias a las farmacias rurales cuando no resulte viable mantenerlo, siempre garantizando alternativas asistenciales y el acceso a los medicamentos. Asimismo, se flexibiliza el régimen de vacaciones y cierres temporales mediante mecanismos de coordinación entre farmacias cercanas, permitiendo asegurar la atención farmacéutica y mejorar la conciliación laboral en entornos con una única oficina de farmacia.

Estas medidas se complementan con otras actuaciones ya en marcha dentro de la Estrategia de Farmacia Rural de la Conselleria de Sanidad, como la aproximación de la medicación hospitalaria a los pacientes a través de la farmacia comunitaria rural, la integración con los servicios de farmacia hospitalaria mediante modelos de dispensación coordinada y teleasistencia, y la flexibilización para la apertura de botiquines farmacéuticos en municipios de muy baja densidad poblacional, reforzando la equidad territorial y la presencia sanitaria en zonas especialmente vulnerables al despoblamiento.

La directora general de Farmacia ha reiterado su compromiso con un modelo farmacéutico cohesionado, sostenible y adaptado a la realidad demográfica del territorio, “en el que la farmacia rural se consolida como un pilar esencial para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos y a la atención sanitaria en toda la Comunitat Valenciana”, ha subrayado Gras.

