Sanidad ultima la licitación para construir el nuevo Consultorio Auxiliar de San Antonio de Benagéber

La Conselleria de Sanidad avanza en las distintas fases de tramitación para la construcción del nuevo Consultorio Auxiliar de San Antonio Benagéber, ya que se está ultimando la fase de licitación para la contratación del servicio de ingeniería y arquitectura que se hará cargo del proyecto de redacción y dirección de obra. Con esta actuación, la Conselleria de Sanidad va a dotar a esta localidad de una nueva infraestructura sanitaria moderna, cómoda y dotada de los mejores recursos sanitarios.

La previsión es publicar en breve esta licitación por un importe de casi medio millón de euros y con un plazo de ejecución de 8 meses. Por otra parte, la inversión global de la Conselleria de Sanidad para las obras de construcción de la nueva infraestructura se estima en 5,7 millones de euros.

En concreto, el nuevo consultorio auxiliar, adscrito al Departamento de Salud Arnau Vilanova-Llíria que se integra en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental València-Sur, se ubicará en la calle Nieva número 4. Para la construcción de esta nueva infraestructura sanitaria, el ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha cedido una parcela con 1.390m2 de superficie. Se trata de un terreno situado en la zona céntrica de la localidad, lo que facilita una mayor accesibilidad de la población a las prestaciones asistenciales.

Con este proyecto, la Conselleria de Sanidad pretende dar respuesta a una necesidad real del municipio, que debido al crecimiento demográfico que ha experimentado en los últimos años requiere de unas instalaciones sanitarias más grandes para adecuarlas a la actual demanda asistencial.

Más capacidad asistencial

El nuevo Consultorio Auxiliar de San Antonio de Benagéber dispondrá de más espacio y mayor dotación de recursos asistenciales que el actual. En este sentido, el plan funcional recoge un Área de Medicina de Familia con siete consultas de medicina, frente a las cinco que dispone el actual, así como siete consultas de Enfermería Familiar.

El Área de Pediatría contará con tres consultas para pediatra, frente a las dos actuales, y dos de enfermería pediátrica. Además, albergará un área de extracciones y tratamientos, un área de atención a la mujer con matrona y sala de educación sanitaria y un área de trabajo social.

Por otra parte, contará con una zona base para el transporte sanitario con aparcamiento para el vehículo sanitario y un espacio para descanso y aseo del personal de emergencias. Finalmente, albergará un área administrativa, espacio para recepción de pacientes y los servicios generales para el funcionamiento del centro, que incluyen el almacén, la limpieza y los aseos.