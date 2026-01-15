València Sud estrena estación de metro para 20.000 viajeros al mes

Por la estación de metro de València Sud pasan cada día 20.000 viajeros (de las Líneas 1, 2 y 7) que, desde mañana viernes emplearán una nueva estación, con ascensores y pavimento podotáctil para que sea accesible en su totalidad, en altura para evitar inundaciones, más cerca del aparcamiento disuasorio de más de 500 plazas y con una renovación total de los andenes y de la playa de vías. La inversión ha sido de 5 millones de euros. Lo único que queda pendiente es el edificio de las oficinas centrales cuyas obras están previstas que finalicen en febrero.

Así, más de un año después de la dana que arrasó las instalaciones, los usuarios estrenarán estación y bajarán (o subirán) al tren sin tener que recorrer los casi 400 metros que hasta ahora les conducía hasta un pasaje subterráneo que convertía la estación en inaccesible. Ahora, el paisaje cambia y la estación se torna accesible, una actuación aplaudida por el colectivo de personas con movilidad reducida.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asegurado hoy en la presentación de la nueva estación que desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han diseñado un Plan de inversió 2026-2030 por valor de 840 millones de euros de los que 250 millones se destinan a mantenimiento y renovación de las líneas actuales. "La renovación y mantenimiento de las líneas 1 y 2, las más antiguas, contarán con 67 millones de esos 250", ha recalcado Martínez Mus, tras apuntar a que estos trabajos "son necesarios para aumentar la frecuencia y dar un mejor servicio a los usuarios". Eso sí, las obras conllevarán trabajos que obligarán al corte de los servicios. Y esas actuaciones aún no están previstas en el calendario.

"Para actuar en una línea hay que paralizarla durante un tiempo. Obviamente no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Por eso vamos a planificar cada una de las actuaciones para intentar generar las menos molestias y dar los servicios mínimos imprescindibles para que la gente pueda seguir usando el transporte público. Si tienes que reparar una calle hay un determinado momento donde hay que parar el tráfico", ha asegurado Martínez Mus en referencia al perido estival ya que más de la mitad de usuarios de la red de Metrovalencia "son estudiantes". "Es un programa de 5 años que va a haber que actuar en prácticamente toda la red y cada momento habrá que ver cuál es la el momento idóneo para empezar y acabar. En ese calendario ya saben por qué líneas tienen que empezar", ha asegurado el conseller de Infraestructuras.

En la presentación de la nueva estación de València Sud también ha estado presente el gerente de FGV, Alfonso Novo, queine ha destacado la importancia de la renovación de una estación "intermodal" que "cada mes emplean 20.000 viajeros. En 2025 ha habido récord de usuarios proque esta estación era enlace con los autobuses lanzadera habilitados en los municipioss afectados por la dana". Y es que la tragedia del 20 de Octubre de 2024 "ha centrado todas las actuaciones de FGV hasta el momento, pero ahora ya podemos hacer frente al plan diseñado para hacer una renovación de la red en cinco años y mejorar.

Accesibilidad conseguida y pendiente

Tanto Martínez Mus como Novo han destaco la importancia de la accesibilidad en esta nueva estación y el "esfuerzo" de FGV para conseguir la accesibilidad universal en el resto de estaciones. Y para comprobarlo de primera mano, el acto ha contado con una invitada de excepción: Yolanda Ruiz, vicepresidenta de Aspaym y usuaria con movilidad reducida de Metrovalencia. "Esta estación era inviable para una persona con discapacidad y además han dado un paso más y toda la plataforma se ha hecho accesible para el tren. Esto sí es mejorar la calidad de vida del día a día de las personas con discapacidad y sobre todo con movilidad reducida", ha asegurado Ruiz. Respecto a los asepectos a mejorar en accesibilidad, Ruiz ha destacado la "renovación de ascensores porque muchos son muy viejos o no funcionan correctamente", aunque ha destacado "la importancia de actuaciones como la de la nueva estación porque este es el camino a seguir".

Respecto a la accesibilidad, Novo ha recalcado que en el Plan de inversiones hasta el año 2030 "está previsto iniciar todo el proceso para acabar todas las plataformas de vía que tenemos pendientes porque nos queda el 40% para que sean accesibles en su totalidad".