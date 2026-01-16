La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota informativa especial con motivo de la llegada de una dana a la Comunitat Valenciana que anuncia lluvias localmente muy intensas y persistentes que podrían originar "crecidas de ríos e inundaciones, especialmente en zonas bajas".

Según Juan José Villena, redactor jefe de Meteored, portal especializado en el pronóstico del tiempo, "algunos modelos apuntan a que pueden caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado" en el peor día del temporal.

Aunque la ciclogénesis mediterránea que se espera hará que las precipitaciones entren de mar a tierra y barran el territorio, la Aemet puntualiza que "los mayores acumulados se darán en las zonas a barlovento de las sierras litorales y prelitorales, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas".

Es decir, donde más lloverá será en las zonas de sierra situadas en las laderas sobre las que soplará el viento, que en este caso llegará del mar. Por lo tanto, donde más agua caerá en principio será en estas sierras litorales y prelitorales valencianas, pero en sus vertientes encaradas hacia el Mediterráneo. Bajando al detalle: aunque las lluvias llegarán a València ciudad o Gandia, se recogerá más agua en Buñol o las poblaciones de la Serra de la Safor, por ejemplo.

El lunes 19 de enero, los meteorólogos pronostican "lluvias intensas y persistentes en zonas de Cataluña", mientras que el martes 20 sería el peor día en la Comunitat Valenciana con dos focos, en principio, bien diferenciados: Castellón y Valencia, sobre todo el área situada más al sur del Golfo de Valencia, lo que apunta directamente a la comarca de la Safor e incluso la Marina Alta, según indica Villena.

Esta jornada, las precipitaciones "serían abundantes" de nuevo y, "según algunos modelos podrían dejar acumulados de entre 100 y 200 litros por metro cuadrado".

Durante el temporal, la nieve también podría hacer acto de presencia en las cimas más altas de la Comunitat Valenciana o, más probablemente, en sus proximidades, como en las zonas del Sistema Ibérico más próximas a Valencia y Castellón, como Teruel.

El origen de las lluvias que espera Valencia

La dana, que se formará a inicios de la próxima semana, se alimentará del intenso fllujo de viento de levante, procedente del mar y por lo tanto cargado de humedad, para originar un temporal que no sólo dejará lluvias intensas, sino también un temporal marítimo con fuertes rachas de viento que podrían ocasionar "daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado", avisa la Aemet.

Daños producidos en el paseo marítimo de Mareny de Barraquetes durante un temporal en 2021. / Joan Gimeno

Juan José Villena se refiere a este fenómeno como un "río atmosférico", que es una lengua empujada por vientos intensos en niveles bajos que arrastra la humedad desde el mar hacia la tierra. Esto suele ser la antesala de precipitaciones intensas cuando se dan las condiciones adecuadas, como todo apunta a que ocurrirá en unos días. Ese río atmosférico cargado de humedad llegará al litoral y, al elevarse por acción de las convergencias o del relieve del territorio, se encontrará con el aire frío en altura de la dana, lo que desencadena y dispara las lluvias.

La situación de la ciclogénesis será fundamental para saber cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias la semana que viene. Y es que en función de donde se ubique finalmente la borrasca, los vientos soplarán de un lado o de otro y, por lo tanto, alimentarán o no a la baja con vientos más o menos húmedos. Si proceden del este, arribarán cargados de humedad y ocasionarán lluvias, mientras que si no llegan de levante, las precipitaciones serán mucho más escasas.